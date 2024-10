Học sinh cung cấp hình ảnh liên quan đến việc phát tán clip, hình ảnh nữ sinh được cho là bị quay lén trong nhà vệ sinh ẢNH: HỌC SINH CUNG CẤP

Phản ánh của học sinh

Theo phản ánh của học sinh Trường THPT Tân Túc (huyện Bình Chánh, TP.HCM), mấy ngày qua các em tỏ ra hoang mang về thông tin xuất hiện trên nhiều hội nhóm mạng xã hội các clip nữ sinh bị quay lén trong nhà vệ sinh của trường. Ngay khi thông tin lan truyền, nhóm học sinh Trường THPT Tân Túc đã báo cáo sự việc với Ban giám hiệu nhà trường và mong muốn làm rõ vụ việc để học sinh không hoang mang, lo sợ.

Thực hư thông tin hàng ngàn clip nữ sinh bị quay lén trong nhà vệ sinh

Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Công an huyện Bình Chánh đã có thông tin về vụ việc ở Trường THPT Tân Túc. Theo đó, ngày 25.10 trên mạng xã hội lan truyền thông tin nam sinh Trường THPT Tân Túc đặt thiết bị quay lén trong nhà vệ sinh nữ. Ban giám hiệu nhà trường phối hợp với Công an huyện xác minh làm rõ vụ việc. Nay Công an huyện Bình Chánh thông tin kết quả điều tra xác minh ban đầu.

Công an thông tin vụ hàng ngàn clip nữ sinh bị quay lén trong nhà vệ sinh