Công an thụ lý vụ người đàn ông đi xe máy bị đạp ngã xuống đường

Ngày 5.8, Công an xã Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết đã vào cuộc để làm rõ vụ việc một người điều khiển xe máy đang lưu thông trên đường bị đạp ngã.

Sáng cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền clip ngắn với nội dung người đàn ông mặc áo đen đi xe máy trên tuyến tỉnh lộ 9 (địa bàn xã Krông Pắk) bất ngờ áp sát rồi đạp mạnh vào một người đàn ông khác đang điều khiển xe máy di chuyển cùng chiều.

Công an thụ lý, điều tra, làm rõ vụ người đàn ông đi xe máy bị đạp ngã xuống đường ở Đắk Lắk ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sau cú đạp, nạn nhân bị mất lái, ngã văng xuống mặt đường và bị thương. Sau khi gây ra vụ việc, người đàn ông quay đầu và dừng xe, tiến lại gần để gọi nạn nhân.

Thời điểm này, nạn nhân bị đạp ngã xuống đường, có dấu hiệu bất tỉnh. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Clip nhận được nhiều ý kiến cho rằng hành vi của người đàn ông mặc áo đen coi thường tính mạng người khác và đề nghị cơ quan chức năng xử lý.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Krông Pắk đã khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ liên quan để xử lý vụ việc.