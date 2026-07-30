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Thời sự Dân sinh

Công an điều tra nguyên nhân cháy xe khách trên đường Hồ Chí Minh

Hoàng Bình - Hữu Tú
Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe khách trên đường Hồ Chí Minh.

Tối 30.7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe khách trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận xã Ea H'leo.

Công an điều tra nguyên nhân cháy xe khách trên đường Hồ Chí Minh- Ảnh 1.

Xe khách bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh qua địa phận tỉnh Đắk Lắk

ẢNH: CTV

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, tài xế V.H.T (52 tuổi, ở Đắk Lắk), điều khiển xe khách BS 47H- 048.XX, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk - Huế. 

Khoảng 16 giờ 50 phút cùng ngày, xe khách đi qua địa phận thôn 3, xã Ea H'leo, thì bất ngờ bốc cháy ở phía đầu xe.

Phát hiện có khói ở phía trước xe, tài xế đã nhanh chóng điều khiển xe vào lề bên phải đường theo hướng di chuyển rồi hô hoán để mọi người thoát ra bên ngoài.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, thời điểm cháy xe khách, trên xe có tổng cộng 11 người (gồm 8 hành khách, 2 tài xế và 1 phụ xe).

Công an điều tra nguyên nhân cháy xe khách trên đường Hồ Chí Minh- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường dập tắt vụ cháy xe khách

ẢNH: CTV

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã có mặt để chữa cháy; phân luồng giao thông và đưa tài sản, hành lý trên xe ra ngoài. 

Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát lớn, xe khách đã bị cháy trơ khung.

“Hiện 11 người trên xe khách đều an toàn, không ai bị thương. Chúng tôi đang tập trung cứu chữa, sẽ thông tin cụ thể sau”, vị đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin.

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