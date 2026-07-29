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Thời sự Dân sinh

Cháy xe khách ở Nha Trang sau tiếng nổ

Kỳ Nam
Kỳ Nam
Một vụ cháy xe khách ở Nha Trang ngay trên đường biển Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang, may mắn không thiệt hại về người.

Sáng 29.7, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một xe khách đang lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn gần Trường đại học Nha Trang thì bất ngờ bốc cháy.

Nhiều nhân chứng cho biết trước khi ngọn lửa bùng phát, họ nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ phương tiện. Chỉ ít phút sau, khói đen cuồn cuộn bốc lên và lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Cháy xe khách ở Nha Trang sau tiếng nổ- Ảnh 1.

Phần đuôi xe khách bị hư hại nặng 

ẢNH: LÊ CHIẾN

Cháy xe khách ở Nha Trang sau tiếng nổ- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ cháy xe khách ở Nha Trang

ẢNH: LÊ CHIẾN

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội 3 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy, ngăn ngọn lửa lan rộng.

Đến gần 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng cơ bản khống chế được đám cháy. Ghi nhận tại hiện trường, phần lớn khung xe đã bị hư hại nặng.

Cháy xe khách ở Nha Trang sau tiếng nổ- Ảnh 3.

Chiếc xe bị cháy trơ khung

ẢNH: LÊ CHIẾN

Theo cơ quan chức năng, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy xe khách trên đường Phạm Văn Đồng đang được lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra và làm rõ.

Trước đó, tháng 4.2026, một xe khách 45 chỗ của nhà xe K.P đang đỗ sát khách sạn Mường Thanh (phía nam cầu Trần Phú, Nha Trang) cũng bốc cháy.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến giữa tháng 7.2026, Khánh Hòa xảy ra 30 vụ cháy, không có thiệt hại về người nhưng thiệt hại tài sản ước tính hơn 19 tỉ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ cháy tăng 20 vụ, tương đương tăng gấp 3 lần, trong khi thiệt hại về tài sản tăng khoảng 14 tỉ đồng.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Khánh Hòa xác định công tác phòng ngừa là giải pháp trọng tâm, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC, CNCH cho cán bộ, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên và người dân nhằm chủ động phòng ngừa, xử lý hiệu quả các sự cố cháy, nổ.

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