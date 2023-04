Công an Tiền Giang: Trung tâm đăng kiểm 63-02D bị tố giác liên quan 7 tội danh

Chiều 18.4, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội do UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức, trả lời PV Báo Thanh Niên, đại tá Nguyễn Văn Lộc, phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết việc khám xét đột xuất Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02D của Công ty TNHH ô tô Quốc Thắng (Công ty Quốc Thắng, tọa lạc ấp 1, xã Tam Hiệp, H.Châu Thành, Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Tuyết Minh làm người đại diện theo pháp luật) vào ngày 10.4 do trước đó có tin báo tố giác tội phạm. Vì vậy, được sự phê chuẩn và giám sát của đại diện Viện KSND tỉnh Tiền Giang, lực lượng điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã tiến hành khám xét theo quy định và thu nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.

Đại tá Nguyễn Văn Lộc trả lời câu hỏi của PV Báo Thanh Niên tại buổi Họp báo BẮC BÌNH

Về nội dung tin báo tố giác tội phạm, đại tá Lộc cho biết, hoạt động đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02D có liên quan đến 7 tội danh giống như đại án mà Công an TP.HCM đang tiến hành điều tra, đã khởi tố nhiều vụ án, nhiều bị can liên quan đến hoạt động đăng kiểm. Trong đó có một số tội danh như đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác, can thiệp vào hệ thống máy vi tính…

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang thu giữ 499 hồ sơ liên quan đến việc hoán cải xe của Công ty TNHH SX-TM-DV Quốc Phong (gọi tắt là Công ty Quốc Phong - trụ sở tại P.3, TX.Gò Công, Tiền Giang, do ông Trương Minh Quốc làm người đại diện pháp luật - có đặt chi nhánh để hoán cải xe trong khu vực kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm 63-02D) và nhiều hồ sơ liên quan đến hoạt động đăng kiểm của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02.D.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang chờ Cục thuế tỉnh Tiền Giang cung cấp hồ sơ thuế của Công ty Quốc Thắng để "đấu tranh phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật về thuế".

Xem nhanh 20h ngày 18.4: Ông Nguyễn Quang Tuấn hối lỗi | Hé lộ án mạng trong ô tô ở hầm chung cư

Công an tỉnh Tiền Giang đã thu giữ nhiều hồ sơ của BẮC BÌNH

Về mối quan hệ giữa Công ty Quốc Thắng và Công ty Quốc Phong, theo đại tá Nguyễn Văn Lộc, việc Công ty Quốc Phong có đặt chi nhánh hoán cải xe trong khu vực kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02D là không đúng quy định pháp luật. Việc này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp Sở GTVT Tiền Giang để làm rõ, vì bà Nguyễn Thị Tuyết Minh là vợ của ông Trương Minh Quốc.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ theo các nội dung trong tin báo tố giác tội phạm liên quan đến hoạt động của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02D.