Công an tìm người bị giật điện thoại khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 14.5, tại khu vực chân cầu Nguyễn Văn Cừ (Q.4), đôi nam nữ chạy xe tay ga, người nữ ngồi sau sử dụng điện thoại, thì bị hai người chạy xe máy màu đỏ đen hiệu Satria cướp giật.



Qua công tác tuần tra, truy bắt, công an bắt hai nam thanh niên, tạm giữ điện thoại. Công an Q.4 đang tìm nạn nhân trong vụ cướp giật này để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an khuyến cáo người dân không sử dụng điện thoại khi đang tham gia giao thông. Hành động này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân, trở thành "con mồi" cho tội phạm cướp giật, mà nghiêm trọng hơn còn có thể ảnh hưởng đến tính mạng mình và những người khác.

Công an Q.4 đề nghị ai là nạn nhân vụ cướp giật nói trên, hoặc biết các thông tin liên quan đến vụ án, đến trụ sở Công an Q.4 ở số 14 Đoàn Như Hài (P.13, Q.4) để phối hợp điều tra làm rõ.