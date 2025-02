Công an tỉnh Bình Thuận: Không để học viên trốn khỏi nơi cai nghiện

Thực hiện chủ trương điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện, chiều 27.2, Sở LĐ-TB-XH Bình Thuận đã tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ cho Công an tỉnh Bình Thuận.



Lễ ký kết bàn giao chức năng cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện giữa Sở LĐ-TB-XH với Công an Bình Thuận ẢNH: QUỐC HANH

Phát biểu tại lễ bàn giao, bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Thuận cho biết, kể từ ngày 1.3, sở chính thức hợp nhất với Sở Nội vụ (có tên gọi mới là Sở Nội vụ). Theo quy định của Chính phủ, chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện được chuyển từ Sở LĐ-TB-XH sang Công an tỉnh Bình Thuận và có hiệu lực từ 0 giờ ngày 1.3.

Bà Liên mong muốn Công an tỉnh Bình Thuận với chức năng của mình sẽ làm tốt công tác cai nghiện cũng như quản lý sau cai nghiện ma túy; đồng thời tiếp nhận lực lượng cán bộ, viên chức, người lao động nhằm đảm bảo không gián đoạn, không ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của đơn vị.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận trao quyết định bổ nhiệm nhân sự tại cơ sở điều trị cai nghiện và sau cai nghiện ma túy ẢNH: Q.H

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết công tác kiểm soát ma túy, trong đó có việc điều trị và cai nghiện cho người nghiện là nhiệm vụ quan trọng.

Theo đại tá Liêm, hiện nay toàn tỉnh có trên 6.000 người nghiện ma túy được quản lý. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn nhiều điểm nóng về ma túy đang được ngành công an tập trung triệt phá.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận thăm hỏi người điều trị cai nghiện ma túy tại trung tâm ẢNH: DUY TUẤN

"Tội phạm luôn tìm cách tuồn ma túy vào các trung tâm cai nghiện. Đồng thời có hiện tượng gây mất trật tự trong các cơ sở cai nghiện hoặc để người nghiện trốn khỏi nơi cai nghiện vẫn xảy ra", đại tá Liêm cho hay.

Từ đó, đại tá Liêm yêu cầu trung tâm phải làm tốt chức năng của mình sau tiếp nhận. "Nếu để xảy ra tình trạng học viên trốn khỏi nơi cai nghiện thì thủ trưởng cơ quan phải chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận và phải bị xử lý", đại tá Liêm nhấn mạnh.

Đại tá Liêm cũng đề nghị chính quyền các địa phương, phối hợp tốt với ngành công an để phát hiện và đưa người nghiện vào trung tâm điều trị cai nghiện. Nếu không quản được người nghiện ngoài xã hội thì trưởng công an địa phương phải chịu trách nhiệm trước công an tỉnh.