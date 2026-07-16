Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra khai thác vàng trái phép

Ngày 16.7, ông Tô Văn Giang, Phó chủ tịch UBND xã Sông Hinh, cho biết công an xã đang phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra vụ khai thác vàng trái phép xảy ra trên địa bàn.

Ông Giang thông tin, từ tháng 4, cơ quan chức năng đã phát hiện một điểm khai thác vàng trái phép tại rẫy mía của người dân trên địa bàn buôn Ly.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận một hố sâu gần 10 m cùng nhiều máy móc phục vụ việc đào đãi vàng. Tuy nhiên, khi kiểm tra, các đối tượng không có mặt ở hiện trường.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật tại khu vực khai thác vàng trái phép ở xã Sông Hinh (Đắk Lắk) ẢNH: T.X

Sau đó, chính quyền địa phương đã 2 lần thông báo tìm chủ sở hữu số máy móc, thiết bị trên nhưng không có người đến nhận. Chủ khu đất đã cho người lạ thuê để trồng mía và bị xử phạt 3,5 triệu đồng về hành vi làm thay đổi bề mặt đất sản xuất nông nghiệp, buộc khôi phục hiện trạng ban đầu.

Ông Giang cho biết đến ngày 6.6, Công an xã Sông Hinh phát hiện thêm một điểm khai thác vàng trái phép thuộc buôn Dành. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra khu vực.

Tại thửa đất do một cán bộ xã đứng tên, lực lượng chức năng bắt quả tang 4 đối tượng, gồm 3 người ở Thái Nguyên và 1 người ở Tuyên Quang, đang có hành vi khai thác, chế biến vàng trái phép.

Ông Tô Văn Giang, Phó chủ tịch UBND xã Sông Hinh, cung cấp thông tin về tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã ẢNH: HỮU TÚ

Cơ quan chức năng đã tạm giữ nhiều tang vật, phương tiện phục vụ hoạt động khai thác gồm 2 máy xay, 20 bao đất đá, máng gỗ, mâm đãi vàng, máy phát điện cùng nhiều dụng cụ liên quan.

Mới đây, ngày 7.7, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm một điểm nghi khai thác vàng trái phép khác ở thôn Đồng Tâm. Công an xã Sông Hinh đang phối hợp điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan việc khai thác vàng trái phép này.