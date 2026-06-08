Kiểm tra nhà cho thuê, phát hiện dấu hiệu chế biến vàng trái phép

Ngày 8.6, ông Nguyễn Chí Hiền, Chủ tịch UBND xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk (trước đây thuộc huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên), cho biết lực lượng chức năng vừa kiểm tra một căn nhà của người dân tại buôn Dành, phát hiện nhiều máy móc, thiết bị liên quan đến hoạt động chế biến vàng trái phép.

Lực lượng chức năng xã Sông Hinh kiểm tra một căn nhà tại buôn Dành và phát hiện nhiều thiết bị nghi phục vụ hoạt động chế biến vàng trái phép ẢNH: NHẬT HUY

Theo ghi nhận tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện máy xay nghiền, dụng cụ đãi vàng cùng các thiết bị khò được cho là phục vụ quá trình tách, luyện vàng.

Căn nhà trên thuộc sở hữu gia đình ông N.Đ.H (ở xã Sông Hinh). Theo ông H., căn nhà được cho một số người thuê lưu trú để làm mía.

"Tôi cho những người này thuê nhà nhưng không biết họ làm gì. Công việc của tôi cũng nhiều nên không để ý đến hoạt động của họ. Vì vậy mới xảy ra sự việc như hôm nay", ông H. trình bày với cơ quan chức năng.

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Chí Hiền đề nghị Công an xã Sông Hinh điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

"Qua các vật dụng và hiện trường tại căn nhà, có thể thấy dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, việc xác định cụ thể phải chờ kết luận của cơ quan điều tra. Chúng tôi yêu cầu sớm báo cáo kết quả xác minh để UBND xã theo dõi, xử lý", ông Hiền nói.

Tiếp tục xuất hiện hoạt động đào vàng trái phép trong rẫy mía

Theo ông Nguyễn Chí Hiền, cuối tháng 4.2026, tổ công tác của UBND xã Sông Hinh kiểm tra một rẫy mía của người dân tại buôn Ly và phát hiện dấu hiệu khai thác vàng trái phép.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều phương tiện, thiết bị như máy phát điện, máy bơm, máy cưa, máy đục... được cho là phục vụ hoạt động đào vàng trái phép. Sau đó, UBND xã Sông Hinh đã thông báo truy tìm chủ sở hữu tang vật vi phạm và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đất trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Phương tiện nghi phục vụ khai thác vàng trái phép được lực lượng chức năng xã Sông Hinh phát hiện, thu giữ tại một rẫy mía vào cuối tháng 4.2026 ẢNH: NHẬT HUY

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên vào tối 6.6, hoạt động đào vàng trái phép tại khu vực này vẫn có dấu hiệu tiếp diễn.

Khu vực nghi khai thác vàng trái phép nằm sâu trong rẫy mía ở buôn Ly. Tại đây có khoảng 10 người, chủ yếu từ địa phương khác đến, tham gia đào đất, vận hành thiết bị đưa đất từ hai hố sâu khoảng 5 - 10 m lên mặt đất. Sau đó, đất được đóng vào các túi đã chuẩn bị sẵn rồi vận chuyển ra khu vực trung tâm xã Sông Hinh.

Nhiều người vận hành thiết bị, đào đất tại khu vực nghi khai thác vàng trái phép nằm trong rẫy mía của người dân ẢNH: NHẬT HUY

Hố sâu tại khu vực nghi khai thác vàng trái phép trong rẫy mía của người dân ẢNH: NHẬT HUY

Các hoạt động diễn ra khá khép kín, hạn chế tiếng ồn từ máy móc. Khi được hỏi, những người có mặt tại hiện trường cho biết họ chỉ làm thuê và không biết ai là chủ đứng sau hoạt động này.

Hiện Công an xã Sông Hinh cùng các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ các dấu hiệu khai thác và chế biến vàng trái phép trên địa bàn.