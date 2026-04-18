Đột kích 'điểm nóng' khai thác vàng trái phép ở Đà Nẵng

Mạnh Cường
18/04/2026 08:25 GMT+7

Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện nhiều hầm vàng cùng hàng trăm ký quặng, máy móc chôn giấu tinh vi. Vụ việc hé lộ dấu hiệu tổ chức khai thác vàng trái phép quy mô, hoạt động chủ yếu vào ban đêm.

Sáng 18.4, UBND xã Thạnh Bình (thành phố Đà Nẵng) cho biết lực lượng chức năng của địa phương vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện và xử lý nhóm người khai thác vàng trái phép trên địa bàn.

Trước đó, vào chiều 16.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra khu vực đồi keo do T.V.L (32 tuổi, trú thôn 5, xã Thạnh Bình) quản lý.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 2 hầm vàng đã được khai thác từ trước, có dấu hiệu vừa bị tác động trở lại.

Tình trạng khai thác vàng trái phép ở xã Thạnh Bình diễn ra phức tạp

ẢNH: C.X

Ngay tại cửa hầm, lực lượng chức năng ghi nhận 14 bao quặng với tổng khối lượng hơn 262 kg. Xung quanh khu vực là hàng loạt thiết bị phục vụ khai thác vàng gồm 3 máy phát điện, 3 máy nổ, 2 máy bơm hơi được chôn giấu dưới các hố sâu nhằm tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, chưa phát hiện khu vực tuyển quặng hoặc hệ thống chế biến.

Ngoài ra, hiện trường còn có một lán trại chứa 2 máy cưa lốc cùng nhiều vật dụng sinh hoạt. Một số lán trại và đồ dùng khác bị đập phá, đốt bỏ rải rác, cho thấy dấu hiệu phi tang hoặc rút lui vội vàng.

Đáng chú ý, cách khu vực khai thác khoảng 1 km về phía chân đồi, lực lượng chức năng phát hiện 1 xe máy đào bánh xích màu cam không có người trông coi.

Những hầm khai thác vàng trái phép đào sâu dưới lòng đất

ẢNH: C.X

Tổ công tác đã lập biên bản hiện trường, đồng thời tiếp tục xác minh để làm rõ các đối tượng liên quan. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định H.V.T (49 tuổi, trú xã Thạnh Bình) là người đứng ra thuê T.V.K, N.V.K cùng một số người khác tổ chức khai thác vàng trái phép.

Nhóm này được cho là bắt đầu hoạt động từ ngày 12 đến 14.4, chủ yếu khai thác vào ban đêm, từ 22 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Vụ việc đang được Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm.

