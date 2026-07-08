Yêu cầu xử lý vụ khai thác vàng trong rẫy mía ở Đắk Lắk

Ngày 8.7, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành văn bản yêu cầu Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các xã, phường đồng loạt tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản, trong đó có tình trạng khai thác vàng trái phép tại buôn Ly (xã Sông Hinh).

Theo UBND tỉnh, chỉ đạo được ban hành sau khi tiếp nhận văn bản của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề nghị kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn. Trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, không để phát sinh các điểm nóng về khai thác khoáng sản trái phép.

UBND tỉnh Đắk Lắk tăng cường các biện pháp xử lý nhằm ngăn chặn các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn ẢNH: T.X

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Công an tỉnh sớm kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khai thác, chế biến vàng trái phép tại buôn Ly. Sau khi xử lý, Công an tỉnh phải báo cáo kết quả, đồng thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các trường hợp vi phạm nếu có.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh được giao chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ và công an địa phương tăng cường nắm tình hình, điều tra, xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép. Lực lượng chức năng cũng phải phối hợp chính quyền cơ sở để truy quét, giải tỏa các điểm khai thác vàng trái phép, triệt phá các đường dây hoạt động có tổ chức nếu phát hiện.

Đối với UBND xã Sông Hinh, tỉnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ Công an tỉnh trong quá trình kiểm tra, xác minh và xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan. Đồng thời, địa phương phải tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản, bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm và xây dựng giải pháp lâu dài nhằm chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực buôn Ly.

Kết quả thực hiện phải báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) trước ngày 15.7.2026.

Cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu khai thác vàng trái phép tại buôn Ly (xã Sông Hinh, Đắk Lắk) ẢNH: T.X

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, thành lập các tổ công tác liên ngành phù hợp với điều kiện thực tế để phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Cùng với đó, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền quy định pháp luật về tài nguyên, khoáng sản; thường xuyên rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra khai thác vàng trái phép và khai thác khoáng sản trái phép để xử lý dứt điểm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk được giao tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản. Đồng thời, sở phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo quy định và báo cáo kết quả theo yêu cầu của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.