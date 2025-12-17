Ngày 17.12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tăng cường lực lượng về các xã, phường trên địa bàn để phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, tập trung sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các hộ dân có nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng do bão lũ.

Công an tỉnh Đắk Lắk tăng cường lực lượng xây dựng nhà cho người dân trên địa bàn tỉnh ẢNH: S.Đ

Dịp này, Công an tỉnh Đắk Lắk tăng cường thêm 140 cán bộ cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên từ các đơn vị nghiệp vụ để xây dựng nhà cửa cho người dân.

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk tập trung triển khai trên 14 địa bàn các xã, phường gồm: Sông Cầu, Tuy Hòa, Phú Yên, Xuân Cảnh, Xuân Lãnh, Tây Hòa, Đông Hòa, Yang Mao, Cư Pui, Hòa Sơn, Tây Sơn, Phú Hòa 2 và Hòa Hiệp. Đây là những địa bàn chịu thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ lịch sử vừa qua gây ra.

Công an tỉnh Đắk Lắk thực hiện xây dựng 200 ngôi nhà mới cho người dân sau mưa lũ ẢNH: S.Đ

Lực lượng công an nỗ lực xây nhà cho người dân đón Tết Nguyên đán 2026 ẢNH: S.Đ

Trong "Chiến dịch Quang Trung", UBND tỉnh Đắk Lắk giao Công an tỉnh chủ trì xây mới 200 ngôi nhà bị sập hoàn toàn do mưa lũ gây ra trên địa bàn các xã, phường nêu trên.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã phát động phong trào thi đua cao điểm thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" với mục tiêu hoàn thành và bàn giao 200 căn nhà cho các hộ dân trước ngày 20.1.2026.