Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Công an tỉnh Đắk Lắk tăng cường lực lượng xây dựng nhà cho người dân

Hữu Tú
Hữu Tú
17/12/2025 17:14 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng cường lực lượng thực hiện 'Chiến dịch Quang Trung' do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhanh chóng xây dựng nhà ở cho người dân bị thiệt hại trong đợt mưa lũ lịch sử.

Ngày 17.12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tăng cường lực lượng về các xã, phường trên địa bàn để phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, tập trung sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các hộ dân có nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng do bão lũ.

Công an tỉnh Đắk Lắk tăng cường xây nhà cho người dân sau mưa lũ lịch sử - Ảnh 1.

Công an tỉnh Đắk Lắk tăng cường lực lượng xây dựng nhà cho người dân trên địa bàn tỉnh

ẢNH: S.Đ

Dịp này, Công an tỉnh Đắk Lắk tăng cường thêm 140 cán bộ cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên từ các đơn vị nghiệp vụ để xây dựng nhà cửa cho người dân.

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk tập trung triển khai trên 14 địa bàn các xã, phường gồm: Sông Cầu, Tuy Hòa, Phú Yên, Xuân Cảnh, Xuân Lãnh, Tây Hòa, Đông Hòa, Yang Mao, Cư Pui, Hòa Sơn, Tây Sơn, Phú Hòa 2 và Hòa Hiệp. Đây là những địa bàn chịu thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ lịch sử vừa qua gây ra.

Công an tỉnh Đắk Lắk tăng cường xây nhà cho người dân sau mưa lũ lịch sử - Ảnh 2.

Công an tỉnh Đắk Lắk thực hiện xây dựng 200 ngôi nhà mới cho người dân sau mưa lũ

ẢNH: S.Đ

Công an tỉnh Đắk Lắk tăng cường xây nhà cho người dân sau mưa lũ lịch sử - Ảnh 3.

Lực lượng công an nỗ lực xây nhà cho người dân đón Tết Nguyên đán 2026

ẢNH: S.Đ

Trong "Chiến dịch Quang Trung", UBND tỉnh Đắk Lắk giao Công an tỉnh chủ trì xây mới 200 ngôi nhà bị sập hoàn toàn do mưa lũ gây ra trên địa bàn các xã, phường nêu trên.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã phát động phong trào thi đua cao điểm thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" với mục tiêu hoàn thành và bàn giao 200 căn nhà cho các hộ dân trước ngày 20.1.2026.

Tin liên quan

Công an tỉnh Đắk Lắk tổng lực ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Công an tỉnh Đắk Lắk tổng lực ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Công an tỉnh Đắk Lắk đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương trước các sự kiện lớn và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Khám phá thêm chủ đề

xây dựng nhà Chiến dịch Quang Trung Công an tỉnh Đắk Lắk Mưa lũ Nhà sập
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận