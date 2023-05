Công an tỉnh Hà Nam vượt nghìn km cấp căn cước cho người xa quê

Trong chiến dịch cấp phủ CCCD gắn chip điện tử, Công an tỉnh Hà Nam đặt mục tiêu cán đích vào dịp 30.4 - 1.5.

Tuy nhiên, ngay từ ngày 22.4, Hà Nam đã là tỉnh đầu tiên công bố hoàn thành cấp CCCD cho 100% người dân trong độ tuổi quy định.



Hiện, Công an tỉnh Hà Nam đã cấp hơn 750.000 thẻ CCCD gắn chip điện tử, đứng đầu toàn quốc khi đã kích hoạt hơn 400.000 tài khoản định danh điện tử (đạt gần 67%) và việc tổ chức thực hiện số hóa tàng thư hồ sơ hộ khẩu đạt gần 100%.

Vào Nam, ra Bắc để cấp CCCD

Theo đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, để có những thành tích này, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo lực lượng triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ phủ CCCD cho nhân dân.

Ngày đêm nỗ lực, Công an tỉnh Hà Nam đã về đích đầu tiên trong chiến dịch cấp CCCD gắn chip cho công dân đủ điều kiện TRẦN KIÊN

Đại tá Dũng cho hay, Công an tỉnh Hà Nam đã có giải pháp tiên phong, mang lại hiệu quả, lợi ích, giảm tối đa việc di chuyển, tiết kiệm kinh phí cho công dân Hà Nam sinh sống, làm việc tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, từ Bắc vào Nam mà chưa có CCCD gắn chip.

Cụ thể, Công an tỉnh Hà Nam đã huy động 45 cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm để thành lập 11 tổ công tác tỏa đi các địa phương thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho công dân Hà Nam.

Chỉ trong 3 ngày, từ 6 - 8.4, các tổ công tác đã vượt hàng nghìn km để thu nhận 1.032 hồ sơ cấp CCCD cho công dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nam. Việc này tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và không làm công việc, học tập của họ bị gián đoạn.

Công an tỉnh Hà Nam hướng dẫn sinh viên cài, kích hoạt định danh điện tử TRẦN KIÊN

Theo đại tá Tô Anh Dũng, Công an tỉnh Hà Nam đã dẫn đầu cả nước khi là đơn vị đầu tiên hoàn thành cấp phủ CCCD gắn chip cho 100% công dân đủ điều kiện và đang đẩy mạnh cấp định danh điện tử, phấn đấu tiếp tục là đơn vị về đầu.

"Gõ từng nhà, rà từng người"

Thượng tá Trịnh Minh Hoàng, Trưởng Công an H.Kim Bảng (tỉnh Hà Nam), cho hay Kim Bảng là một trong những huyện đầu tiên về đích trong chiến dịch cấp CCCD gắn chip cho người đủ điều kiện.

Để có những thành tích này, ngoài cấp CCCD gắn chip tại điểm cố định, Công an H.Kim Bảng đã triển khai các tổ công tác xuống từng thôn, xóm để "gõ từng nhà, rà từng người" cấp CCCD cho nhân dân.

Với tinh thần chủ động, vì dân, vì mục tiêu chung nên chỉ sau 12 ngày thực hiện cao điểm cấp CCCD, Công an H.Kim Bảng đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam đặt ra.

Công an H.Kim Bảng là một trong 3 huyện cùng về nhất cả nước trong chiến dịch cấp CCCD điện tử TRẦN CƯỜNG

Theo thượng tá Hoàng, quá trình triển khai ngoài những thuận lợi, Công an H.Kim Bảng cũng như các huyện khác cũng gặp vướng mắc, khó khăn bởi công dân trên địa bàn do điều kiện phải đi làm ăn xa ở các tỉnh miền Nam và biên giới phía bắc… Những trường hợp này, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo phải cấp bằng được CCCD để tạo điều kiện tối đa cho công dân của tỉnh.

"Tôi đã chỉ đạo điều tra cơ bản, lấy số điện thoại liên hệ mời về làm CCCD. Những trường hợp không về được, tôi cử tổ công tác đến tận nơi gặp, cấp CCCD, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân H.Kim Bảng", thượng tá Hoàng cho hay.

Thượng tá Trịnh Minh Hoàng, Trưởng Công an H.Kim Bảng, cho biết đơn vị đã "gõ từng nhà, rà từng người" và vượt nghìn km để cấp CCCD cho công dân H.Kim Bảng TRẦN CƯỜNG

Theo thượng tá Hoàng, đối với tổ công tác đặc biệt này, đơn vị đã trưng dụng 2 xe công vụ chuyên đưa đón lãnh đạo huyện đi công tác và làm việc. Đồng thời, lãnh đạo Công an H.Kim Bảng cũng hỗ trợ hết sức để tổ công tác này hoàn thành tốt nhất, nhanh nhất nhiệm vụ của mình.

Từ những nỗ lực này, Công an H.Kim Bảng là một trong 3 đơn vị của Hà Nam về đầu cả nước trong chiến dịch cấp CCCD gắn chip cho công dân đủ điều kiện, được lãnh đạo Bộ Công an khen ngợi.

Công an H.Kim Bảng hướng dẫn người dân cài, kích hoạt định danh điện tử TRẦN CƯỜNG

Thượng tá Hoàng cho hay, việc về nhất trong chiến dịch cấp CCCD gắn chip chỉ là giai đoạn đầu, Công an H.Kim Bảng đang phấn đấu cấp phủ định danh điện tử cho người dân đủ điều kiện trên địa bàn, phấn đấu về đích trước thời hạn lãnh đạo công an tỉnh đặt ra.