Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can tự chế tạo pháo hoa để bán

Ngày 14.11, thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Đăng Hiếu (23 tuổi, ở thôn 2, xã Khánh Vĩnh) về tội "sản xuất hàng cấm". Hiếu là đối tượng tự chế tạo pháo hoa để bán.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 15.10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an xã Khánh Vĩnh kiểm tra đột xuất nhà bà L.T.O tại thôn 2, phát hiện Phan Đăng Hiếu đang có hành vi chế tạo vật liệu nghi pháo hoa nổ.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 2 hộp thành phẩm nghi pháo hoa nổ cùng 2 bao chứa bột, hạt nguyên liệu.

Pháo hoa thành phẩm bị cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa phát hiện ẢNH: CAKH

Tiếp tục mở rộng kiểm tra, ngày 16.10 tại nhà kho của gia đình Hiếu trên khu đất rẫy ở thôn 2, cách quốc lộ 27C khoảng 800 m, lực lượng chức năng phát hiện thêm một thùng kim loại có dòng chữ "Item No ZCFP01" và 4 hộp thành phẩm nghi pháo hoa nổ.

Kết quả giám định xác định 6 hộp thành phẩm là pháo hoa nổ, có tổng khối lượng 12,6 kg. Chất chứa trong thùng kim loại cùng 52,6 kg bột, hạt nguyên liệu được xác định là chất hóa học, hỗn hợp thuốc pháo dùng để chế tạo pháo hoa nổ.

Các thùng chứa nguyên liệu làm pháo hoa nổ ẢNH: CAKH

Lực lượng chức năng kiểm tra tại nhà Phan Đăng Hiếu ẢNH: CAKH

Qua điều tra, Hiếu khai mua các nguyên liệu phục vụ chế tạo pháo hoa nổ trên mạng xã hội Facebook, sau đó tự tìm hiểu cách sản xuất để bán kiếm lời. Từ tháng 10.2025 đến khi bị phát hiện, Hiếu đã thu lợi khoảng 70 triệu đồng từ việc buôn bán pháo hoa nổ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa sau đó ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Đăng Hiếu về tội "sản xuất hàng cấm" theo khoản 1 điều 190 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung các năm 2017 và 2025.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.