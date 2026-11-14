    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can tự chế tạo pháo hoa để bán

    Kỳ Nam
    Kỳ Nam
    Một thanh niên ở xã Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) tự mua nguyên liệu trên mạng xã hội, tìm hiểu rồi tự chế tạo pháo hoa để bán kiếm lời hơn 70 triệu đồng.

    Ngày 14.11, thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Đăng Hiếu (23 tuổi, ở thôn 2, xã Khánh Vĩnh) về tội "sản xuất hàng cấm". Hiếu là đối tượng tự chế tạo pháo hoa để bán.

    Trước đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 15.10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an xã Khánh Vĩnh kiểm tra đột xuất nhà bà L.T.O tại thôn 2, phát hiện Phan Đăng Hiếu đang có hành vi chế tạo vật liệu nghi pháo hoa nổ.

    Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 2 hộp thành phẩm nghi pháo hoa nổ cùng 2 bao chứa bột, hạt nguyên liệu.

    Khánh Hòa khởi tố thanh niên tự chế pháo hoa để bán kiếm lời - Ảnh 1.

    Pháo hoa thành phẩm bị cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa phát hiện

    ẢNH: CAKH

    Tiếp tục mở rộng kiểm tra, ngày 16.10 tại nhà kho của gia đình Hiếu trên khu đất rẫy ở thôn 2, cách quốc lộ 27C khoảng 800 m, lực lượng chức năng phát hiện thêm một thùng kim loại có dòng chữ "Item No ZCFP01" và 4 hộp thành phẩm nghi pháo hoa nổ.

    Kết quả giám định xác định 6 hộp thành phẩm là pháo hoa nổ, có tổng khối lượng 12,6 kg. Chất chứa trong thùng kim loại cùng 52,6 kg bột, hạt nguyên liệu được xác định là chất hóa học, hỗn hợp thuốc pháo dùng để chế tạo pháo hoa nổ.

    Khánh Hòa khởi tố thanh niên tự chế pháo hoa để bán kiếm lời - Ảnh 2.

    Các thùng chứa nguyên liệu làm pháo hoa nổ

    ẢNH: CAKH

    Khánh Hòa khởi tố thanh niên tự chế pháo hoa để bán kiếm lời - Ảnh 3.

    Lực lượng chức năng kiểm tra tại nhà Phan Đăng Hiếu

    ẢNH: CAKH

    Qua điều tra, Hiếu khai mua các nguyên liệu phục vụ chế tạo pháo hoa nổ trên mạng xã hội Facebook, sau đó tự tìm hiểu cách sản xuất để bán kiếm lời. Từ tháng 10.2025 đến khi bị phát hiện, Hiếu đã thu lợi khoảng 70 triệu đồng từ việc buôn bán pháo hoa nổ.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa sau đó ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Đăng Hiếu về tội "sản xuất hàng cấm" theo khoản 1 điều 190 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung các năm 2017 và 2025.

    Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

    Tin liên quan

    Truy đuổi tài xế bỏ chạy, phát hiện gần 300 hộp pháo hoa nổ nhập lậu

    Truy đuổi tài xế bỏ chạy, phát hiện gần 300 hộp pháo hoa nổ nhập lậu

    Phát hiện chiếc ô tô có dấu hiệu bất thường, lực lượng CSGT Quảng Trị yêu cầu dừng xe nhưng tài xế bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Cuộc truy đuổi sau đó dẫn đến việc phát hiện gần 300 hộp pháo hoa nổ.

    Khám phá thêm chủ đề

    Khánh Hòa khởi tố xã Khánh Vĩnh Công an tỉnh Khánh Hòa chế tạo pháo hoa pháo hoa nổ pháo hoa

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận