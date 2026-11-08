Hành trình 17 ngày truy bắt 4 phạm nhân trốn Trại giam A2 ở Khánh Hòa

Việc truy bắt 4 phạm nhân trốn trại cho thấy phạm vi truy tìm trải rộng từ khu vực quanh Trại giam A2 đến các tuyến giao thông liên tỉnh và địa bàn rừng núi ở phía tây Khánh Hòa.

Tung lưới phong tỏa

Chiều 21.10, trong lúc lao động cải tạo tại Đội 43, Phân trại 1, Trại giam A2 (đóng trên địa bàn xã Diên Lâm), 4 phạm nhân gồm Lê Văn Cường (32 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ), Võ Hoàng Duy (27 tuổi, ở tỉnh Gia Lai), Lữ Văn Toàn (31 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa) và Hồ Văn Tình (24 tuổi, ở tỉnh Gia Lai) lợi dụng sơ hở bỏ trốn.

Ngày 22.10, Trại giam A2 khởi tố vụ án hình sự về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ, đồng thời ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với 4 phạm nhân.

4 phạm nhân trốn trại ẢNH: CAKH

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Công an và các lực lượng liên quan triển khai truy bắt 4 phạm nhân. Nhiều chốt kiểm soát được lập trên các tuyến đường, khu dân cư nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng.

Lực lượng công an chốt ở các tuyến đường, kiểm tra các phương tiện giao thông ẢNH: KỲ NAM

Lê Văn Cường là người đầu tiên bị bắt giữ. Đối tượng này bị bắt sau gần 3 ngày lẩn trốn đã chọn cách đào thoát bằng xe khách.

Sau khi vào một nhà dân xin được ít tiền, khoảng 4 giờ ngày 24.10, Cường lên một xe khách giường nằm trên tuyến quốc lộ 27C để đi về hướng Lâm Đồng.

Đến khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, khi phương tiện di chuyển qua khu vực trước trụ sở Công an xã Nam Khánh Vĩnh, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra và phát hiện Cường.

Các hướng di chuyển của Lê Văn Cường từ Trại giam A2 đến địa điểm bị bắt ở xã Nam Khánh Vĩnh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thời điểm bị bắt, Cường đã lẩn trốn gần 3 ngày. Vị trí bắt giữ cách Trại giam A2 hơn 30 km, tính theo tuyến đường giao thông.

Việc phát hiện Cường trên xe khách cho thấy phạm nhân này đã di chuyển khỏi khu vực gần nơi bỏ trốn và tìm cách rời địa bàn.

Phạm nhân Lê Văn Cường sa lưới khi đang trốn chạy trên quốc lộ 27C ẢNH: CAKH

Để truy bắt 3 phạm nhân còn lại, hàng trăm cảnh sát cùng các lực lượng chức năng được chia thành nhiều mũi, phối hợp với người dân địa phương am hiểu địa hình, tiến sâu vào rừng để rà soát từng khu vực nghi có phạm nhân lẩn trốn.

Khu vực núi Hòn Dữ gần Trại giam A2 là địa điểm mà lực lượng chức năng tập trung rà soát.

Khu vực núi Hòn Dữ ẢNH: BÁ DUY

Khu vực khoanh tròn nơi bắt giữ phạm nhân trốn trại thứ 2 Võ Hoàng Duy ở núi Hòn Dữ ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Đến tối 28.10, sau một tuần truy tìm, phong tỏa khu vực núi Hòn Dữ lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Võ Hoàng Duy tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Khác với Cường bị phát hiện trên phương tiện giao thông, Duy được tìm thấy trong địa bàn rừng núi, nơi lực lượng chức năng đang tập trung rà soát.

Phạm nhân Võ Hoàng Duy bị bắt giữ sau một tuần trốn trại ẢNH: CAKH

Phạm nhân trốn Trại A2 đào thoát qua địa bàn khác

Sau nhiều ngày phát hiện ra Duy ở núi Hòn Dữ, lực lượng chức năng với nghiệp vụ của mình đã tiếp tục phong tỏa nhiều điểm khác ở các địa phương lân cận.

Rạng sáng 3.11, sau hơn 12 ngày lẩn trốn, Lữ Văn Toàn bị lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực rừng núi Cây Cày, thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh. Địa điểm này có dân cư thưa thớt, xung quanh chủ yếu là đất trồng keo lá tràm, tiếp giáp rừng tự nhiên.

Theo thông tin được công bố, khu vực Toàn bị bắt cách Trại giam A2 hơn 10 km theo tuyến tỉnh lộ 8, tuyến đường kết nối xã Diên Lâm với xã Bắc Khánh Vĩnh. Khi bị phát hiện, Toàn không chống đối lực lượng chức năng.

Phạm nhân Lữ Văn Toàn bị bắt ẢNH: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Phạm nhân Lữ Văn Toàn bị bắt cách Trại giam A2 khoảng 15 km theo đường giao thông ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Sau khi Toàn bị bắt, lực lượng chức năng xác định Hồ Văn Tình vẫn còn ở khu vực rừng núi Cây Cày và các địa bàn lân cận thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các lực lượng liên quan tiếp tục được huy động tham gia truy tìm.

Đến chiều 7.11, sau 17 ngày kể từ khi xảy ra vụ trốn trại, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ Hồ Văn Tình lúc 16 giờ 10 phút.

Phạm nhân Hồ Văn Tình bị bắt và áp giải về trụ sở cơ quan chức năng vào chiều 7.11 ẢNH: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Phạm nhân Hồ Văn Tình bị phát hiện khi đang ẩn náu trong một cấu kiện cống bê tông gần nghĩa trang thôn Suối Thơm, xã Bắc Khánh Vĩnh. Địa điểm này cách Trại giam A2 khoảng 20 km.

Việc bắt giữ Tình khép lại cuộc truy tìm kéo dài 17 ngày, đưa toàn bộ 4 phạm nhân trốn Trại giam A2 trở lại sự quản lý của cơ quan chức năng.

Khoảng cách giữa Trại giam A2 đến khu vực phát hiện phạm nhân Võ Hoàng Duy ở xã Diên Lâm và khu vực phát hiện 2 phạm nhân còn lại ở xã Bắc Khánh Vĩnh

ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Phạm nhân trốn trại có thể bị phạt tù lên đến 10 năm

Liên quan vụ 4 phạm nhân trốn Trại giam A2, trao đổi với phóng viên, luật sư Hoàng Ngọc Quý (Đoàn luật sư TP.HCM), cho rằng việc nhiều phạm nhân cùng lao động tại một địa điểm rồi bỏ trốn có thể đặt ra nghi vấn về khả năng bàn bạc, phối hợp. Cơ quan điều tra phải thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh có hay không việc thống nhất kế hoạch, phân công vai trò và phối hợp thực hiện hành vi trước khi bỏ trốn. Những người này có sử dụng vũ lực đối với người canh gác hoặc người có trách nhiệm quản lý hay không...

Đây là những tình tiết quan trọng để xác định khung hình phạt theo điều 386 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với 4 phạm nhân trốn trại.

Theo quy định tại điều luật này, người đang bị tạm giữ, tạm giam, áp giải, xét xử hoặc chấp hành án phạt tù mà bỏ trốn có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm theo khoản 1.

Trường hợp phạm tội có tổ chức hoặc dùng vũ lực đối với người canh gác, người áp giải thì bị phạt tù từ 3 - 10 năm theo khoản 2.

Ngoài trách nhiệm hình sự, theo điều 43 luật Thi hành án hình sự năm 2019, phạm nhân vi phạm kỷ luật có thể bị xử lý theo hình thức giam tại buồng kỷ luật từ 7 - 10 ngày. Phạm nhân bỏ trốn bị bắt lại, áp giải trở về tiếp tục chấp hành án phạt tù thuộc trường hợp bị xếp loại chấp hành án phạt tù loại kém.

Việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù hoặc tha tù trước thời hạn có điều kiện cũng không được xem xét một cách đương nhiên, mà phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện luật định. Do đó, cần căn cứ hồ sơ và quy định áp dụng đối với từng phạm nhân để xác định hệ quả pháp lý cụ thể.