Bắt Hồ Văn Tình, phạm nhân cuối cùng vụ trốn khỏi Trại giam A2

Chiều 7.11, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bắt giữ Hồ Văn Tình (24 tuổi, ở tỉnh Gia Lai) là đối tượng cuối cùng trong vụ 4 phạm nhân trốn Trại giam A2 (đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Tình bị bắt tại khu vực rừng Cây Cày, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Thời điểm bị bắt, Tình tỉnh táo, không phản ứng với lực lượng chức năng.

Phạm nhân Hồ Văn Tình đã bị bắt giữ ẢNH: CACC

Khu vực Tình bị bắt khá thưa dân cư, xung quanh chủ yếu là đất trồng keo lá tràm, tiếp giáp rừng tự nhiên. Vị trí này cách Trại giam A2 hơn 10 km theo tỉnh lộ 8 - tuyến đường chính kết nối xã Diên Lâm với xã Bắc Khánh Vĩnh. Đây là khu vực giáp ranh với xã Diên Lâm, dưới chân núi Hòn Dữ.

Trước đó, rạng sáng 3.11, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lữ Văn Toàn tại khu vực rừng Cây Cày. Theo thông tin ban đầu từ người dân địa phương, Toàn và Tình cùng đến một nhà dân xin ăn. Trong khi Toàn vào nhà, Tình đứng bên ngoài. Khi bị phát hiện, Tình lập tức bỏ chạy vào rừng, còn Toàn bị bắt giữ.

Ngay sau đó, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa được huy động, tổ chức vây ráp khu vực rừng Cây Cày và các địa bàn lân cận để truy tìm Tình. Nhiều tuyến đường được bố trí lực lượng chốt chặn, kiểm soát.

Hồ Văn Tình phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 phạm nhân trốn Trại giam A2 đã bị bắt giữ ẢNH: CACC

Đáng chú ý, trước khi bỏ trốn khỏi Trại giam A2, Hồ Văn Tình đang chấp hành án 20 năm tù về các tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy. Tình từng dùng dao đâm trọng thương 2 cảnh sát khi bị truy bắt trong một vụ án ma túy.

Trước đó, Báo Thanh Niên đã thông tin, chiều 21.10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, 4 phạm nhân trốn trại gồm: Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy, Lữ Văn Toàn và Hồ Văn Tình.

Đến sáng 24.10, Lê Văn Cường bị bắt giữ khi đang di chuyển trên xe khách qua quốc lộ 27C, đoạn thuộc khu vực Nam Khánh Vĩnh. Lê Văn Cường (32 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ), chấp hành án 10 năm tù về các tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tối 28.10, Võ Hoàng Duy (27 tuổi, ở tỉnh Gia Lai) tiếp tục bị bắt tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm. Võ Hoàng Duy chấp hành án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Rạng sáng 3.11, Lữ Văn Toàn (31 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa) bị bắt tại khu vực rừng Cây Cày. Toàn chấp hành án 20 năm tù về tội giết người. Sau đó, Hồ Văn Tình cũng bị bắt giữ tại khu vực này.

Như vậy, cả 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, khép lại cuộc truy tìm kéo dài hơn 2 tuần qua.