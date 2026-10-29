Giây phút 'mất hồn' khi phạm nhân trốn Trại giam A2 lao qua trước mặt

Trưa 29.10, các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai phương án truy bắt Hồ Văn Tình (24 tuổi, ở tỉnh Gia Lai) và Lữ Văn Toàn (31 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa), 2 phạm nhân trốn Trại giam A2 (Bộ Công an), đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Phạm nhân trốn trại bất ngờ lao vào khu vực nhà dân

Tại khu vực hồ Đá Mài, lực lượng công an phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở lập chốt kiểm soát người qua lại, ngăn người dân đi vào khu vực rừng núi để bảo đảm an toàn và phục vụ công tác truy bắt.

Nhiều lực lượng tham gia truy bắt các phạm nhân trốn Trại giam A2 ẢNH: BÁ DUY

Lực lượng chức năng tăng cường, phong tỏa khu vực núi quanh Trại giam A2 ẢNH: BÁ DUY

Kể lại thời điểm đối diện phạm nhân trốn trại, bà Nguyễn Thị Hòa, người dân thôn Xuân Lâm, cho biết tối hôm xảy ra sự việc, bà ở nhà cùng các con nhỏ thì nghe tiếng chó sủa liên tục. Khi đang đứng trong bếp, bà bất ngờ nghe tiếng động lớn ở phía sau nhà.

Một phạm nhân từ khu vực rẫy chạy xuống, lao qua trước mặt bà rồi ngã xuống một hõm đất gần nhà.

"Lúc đó tôi đứng hình vì quá hoảng sợ, chỉ biết chạy xuống phía dưới tri hô người dân. Phía sau, mấy anh công an đang truy đuổi phạm nhân", bà Hòa kể.

Bà Hòa cho biết đêm 28.10 một phạm nhân xông vào khu vực nhà, rồi nhảy qua vườn nhà bên cạnh ẢNH: KỲ NAM

Người dân kể với phóng viên Báo Thanh Niên về sự việc đối diện phạm nhân trốn trại giam

ẢNH: BÁ DUY

Theo người dân địa phương, phạm nhân bị lực lượng chức năng truy đuổi từ khu vực núi xuống khu dân cư. Cuộc truy bắt diễn ra nhanh chóng khiến những người chứng kiến không khỏi bất ngờ, lo lắng.

Ông Nguyễn Văn Nhất, người dân trong thôn, cho biết sau khi nghe tiếng tri hô của bà Hòa, nhiều người chạy ra xem và thấy lực lượng công an đang truy đuổi một phạm nhân. Người này chạy thêm một đoạn thì bị bắt giữ.

"Người dân trong thôn rất hợp tác, hỗ trợ lực lượng chức năng truy bắt phạm nhân trốn trại. Chúng tôi mong sớm bắt được những người còn lại để bà con yên tâm làm ăn", ông Nhất nói.

Người dân hỗ trợ truy bắt phạm nhân trên núi Hòn Dữ

Cũng theo người dân địa phương, khu vực núi Hòn Dữ, thuộc thôn Xuân Lâm, có địa hình hiểm trở, đường đi khó khăn, dân cư thưa thớt. Trên núi chủ yếu là rẫy, không có nhiều nhà ở nên việc di chuyển và truy tìm người lẩn trốn gặp nhiều trở ngại.

Một số người dân am hiểu địa hình đã hỗ trợ lực lượng chức năng dẫn đường, phục vụ công tác truy bắt 2 phạm nhân trốn trại còn lại là Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn.

Khu vực núi sát Trại giam A2 nơi bắt được phạm nhân Võ Hoàng Duy ẢNH: BÁ DUY

Người dân thôn Xuân Lâm cho biết khu vực núi Hòn Dữ khá hoang vắng, chỉ có một số người thường xuyên lên rẫy. Do đó, họ lo ngại có thể bất ngờ chạm mặt các phạm nhân đang lẩn trốn.

Trong bối cảnh lực lượng chức năng đang tổ chức vây ráp, người dân được khuyến cáo không tự ý đi vào khu vực rừng núi, chấp hành hướng dẫn tại các chốt kiểm soát và kịp thời thông báo cho công an nếu phát hiện dấu hiệu bất thường.

Lực lượng cảnh sát cơ động chuẩn bị phương tiện thiết yếu để truy bắt 2 phạm nhân còn lại ẢNH: KỲ NAM

Tối 28.10, Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã bắt giữ Võ Hoàng Duy (27 tuổi, ở tỉnh Gia Lai), một trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2. Duy đang chấp hành án 20 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Trước đó, chiều 21.10, 4 phạm nhân gồm: Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Lê Văn Cường và Võ Hoàng Duy trốn khỏi nơi giam giữ. Ngày 22.10, Trại giam A2 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "trốn khỏi nơi giam", đồng thời ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

Đến sáng 24.10, Lê Văn Cường (32 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ), đang chấp hành án 10 năm tù về các tội "trộm cắp tài sản" và "tàng trữ trái phép chất ma túy", bị lực lượng cảnh sát giao thông bắt giữ.

Như vậy, tính đến trưa 29.10, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 trong số 4 phạm nhân trốn trại. Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn vẫn đang bị truy bắt.