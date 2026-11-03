Hành trình truy bắt 3 phạm nhân trốn Trại giam A2 ra sao?

Sau 13 ngày triển khai truy bắt trên diện rộng, lực lượng chức năng đã lần lượt bắt giữ 3 trong số 4 phạm nhân trốn Trại giam A2 (thuộc Bộ Công an, đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), gồm Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy và Lữ Văn Toàn.

Mỗi cuộc bắt giữ diễn ra trong những hoàn cảnh khác nhau, từ kiểm tra phương tiện trên quốc lộ đến truy tìm giữa khu vực rừng núi.

Trước đó, chiều 21.10, trong lúc lao động cải tạo tại Đội 43, Phân trại số 1, Trại giam A2, 4 phạm nhân gồm Lê Văn Cường (32 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ), Võ Hoàng Duy (27 tuổi, ở tỉnh Gia Lai), Lữ Văn Toàn (31 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa) và Hồ Văn Tình (24 tuổi, ở tỉnh Gia Lai) đã bỏ trốn.

Cơ quan chức năng khẩn trương triển khai lực lượng vây bắt các phạm nhân trốn trại ẢNH: CA

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Trại giam A2 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triển khai truy bắt. Ngày 22.10, Trại giam A2 khởi tố vụ án hình sự về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với 4 phạm nhân.

Cuộc truy tìm được triển khai trên nhiều địa bàn, tập trung vào các tuyến giao thông, khu vực rừng núi và những địa bàn nghi vấn các phạm nhân có thể lẩn trốn.

Phạm nhân đầu tiên bị bắt trên xe khách qua quốc lộ 27C

Khoảng 4 giờ 30 ngày 24.10, sau gần 3 ngày bỏ trốn, Lê Văn Cường bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên một xe khách lưu thông qua quốc lộ 27C, đoạn thuộc khu vực Nam Khánh Vĩnh.

Thời điểm này, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến.

Kiểm soát các tuyến đường đề phòng các phạm nhân trốn trại tẩu thoát ẢNH: KỲ NAM

Các phương tiện giao thông được lực lượng chức năng kiểm tra ẢNH: KỲ NAM

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người trên xe khách có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với thông tin truy nã đặc biệt của Lê Văn Cường nên tiến hành bắt giữ.

Việc phát hiện phạm nhân trên phương tiện giao thông cho thấy công tác kiểm soát các tuyến đường được lực lượng chức năng chú trọng ngay sau khi xảy ra vụ trốn trại.

Lê Văn Cường đang chấp hành án 10 năm tù về các tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phạm nhân trốn trại Lê Văn Cường bị bắt khi đang di chuyển trên xe khách qua quốc lộ 27C ẢNH: CAKH

Võ Hoàng Duy bị bắt trong khu vực rừng núi Diên Lâm

Sau khi Lê Văn Cường bị bắt, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng địa bàn truy tìm 3 phạm nhân còn lại. Qua truy xét, xác định 3 đối tượng vẫn đang lẩn trốn ở khu vực núi Hòn Dữ.

Các lực lượng của Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa chia làm nhiều tổ, bố trí vây ráp khắp khu vực núi Hòn Dữ. Nhiều tổ công tác phối hợp với người dân đi lên các tuyến đường mòn trên núi để truy bắt các đối tượng còn lại.

Các tổ công tác lên đường truy bắt các phạm nhân trốn trại ẢNH: KỲ NAM

Đến tối 28.10, Võ Hoàng Duy sau khi bị phát hiện đã nhanh chóng bị bắt giữ tại khu vực rừng núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm. Thời điểm này, Duy ốm đi rất nhiều, xanh xao, mệt mỏi. Sau đó, phạm nhân được cho nước uống và thức ăn.

Võ Hoàng Duy được lực lượng chức năng cho ăn uống ẢNH: CA

Phạm nhân Võ Hoàng Duy (27 tuổi, ở tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Duy khai nhận đi cùng 2 phạm nhân còn lại.

Việc bắt giữ Duy giúp lực lượng chức năng thu hẹp phạm vi truy tìm, nhưng Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn vẫn tiếp tục lẩn trốn.

Trong quá trình truy tìm, lực lượng chức năng tập trung rà soát những khu vực rừng núi, địa bàn dân cư thưa thớt và các tuyến đường có khả năng kết nối với nơi phạm nhân bỏ trốn.

Duy được áp giải từ núi Hòn Dữ về trụ sở cơ quan chức năng ẢNH: CA

Vây ráp xuyên đêm, truy bắt phạm nhân trốn trại

Những ngày cuối tháng 10, công tác truy bắt được triển khai tại nhiều khu vực rừng núi thuộc địa bàn xã Diên Lâm và các địa bàn lân cận giáp ranh với núi Hòn Dữ.

Ngày 27.10, chính quyền địa phương phát đi khuyến cáo người dân hạn chế vào khu vực rừng núi quanh Trại giam A2, đồng thời phối hợp cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Đến rạng sáng 3.11, lực lượng chức năng bắt giữ Lữ Văn Toàn tại khu vực rừng núi Cây Cày, thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh. Khu vực Lữ Văn Toàn bị bắt giữ cách Trại giam A2 khoảng 6,8 km.

Khu vực Lữ Văn Toàn bị bắt giữ cách Trại Đồng Găng (Trại giam A2) khoảng 6,8 km về phía tây thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh, giáp ranh với xã Diên Lâm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo thông tin ban đầu từ người dân địa phương, trước thời điểm bị bắt, Lữ Văn Toàn và Hồ Văn Tình đi cùng nhau đến một nhà dân để xin ăn. Trong khi Toàn vào nhà, Tình đứng bên ngoài. Khi bị phát hiện, Tình lập tức bỏ chạy vào rừng, còn Toàn bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Đối tượng Lữ Văn Toàn (31 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa) đang chấp hành án 20 năm tù về tội giết người.

Ngay sau đó, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa được huy động đến khu vực rừng núi Cây Cày để truy tìm Hồ Văn Tình.

Nhiều xe chuyên dụng được điều động đến hiện trường. Các tuyến đường dẫn vào khu vực rừng núi được bố trí lực lượng chốt chặn, kiểm soát. Công tác tìm kiếm có sự hỗ trợ dẫn đường của người dân địa phương.

Lực lượng chức năng truy xét, kiểm tra các phương tiện, ngăn phạm nhân trốn trại tẩu thoát ẢNH: KỲ NAM

Khu vực núi Cây Cày, xã Bắc Khánh Vĩnh được phong tỏa nhằm bắt đối tượng còn lại là Hồ Văn Tình ẢNH: QUANG ĐỨC

Như vậy, sau 13 ngày kể từ khi xảy ra vụ trốn trại, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 3 phạm nhân trốn trại là Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy và Lữ Văn Toàn.

Riêng Hồ Văn Tình (24 tuổi, ở tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về các tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy, vẫn đang lẩn trốn. Công an tiếp tục huy động lực lượng tổ chức truy tìm tại khu vực rừng núi Cây Cày và những địa bàn liên quan.