Khánh Hòa phạt người đăng tin sai sự thật về vụ phạm nhân trốn trại giam A2

Ngày 6.11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.Q.H (50 tuổi, ở TP.HCM) về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến vụ phạm nhân trốn Trại giam A2. Mức phạt là 12,5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 28.10, ông H. sử dụng các tài khoản Facebook và TikTok để đăng tải video, phát trực tiếp với nội dung cho rằng 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đã trộm xe máy của người dân, di chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và có khả năng vượt biên.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện thông tin trên có dấu hiệu sai sự thật nên tiến hành xác minh. Ngày 29.10, đơn vị phối hợp Công an xã Diên Lâm làm việc với ông H.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, truy xét phạm nhân trốn trại giam A2 còn lại ẢNH: KỲ NAM

Tại buổi làm việc, ông H. thừa nhận tiếp nhận thông tin từ một người bạn qua mạng xã hội nhưng không kiểm chứng. Sau đó, người này đưa thông tin vào nội dung phát trực tiếp, đồng thời cắt ghép video rồi đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội.

Ông H. cũng thừa nhận việc làm của mình có thể gây hoang mang dư luận, làm nhiễu loạn thông tin và ảnh hưởng đến công tác truy bắt các phạm nhân đang bỏ trốn.

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 5.11, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H. với số tiền 12,5 triệu đồng.

Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; không tự ý suy diễn, cắt ghép, phát tán thông tin chưa được xác thực nhằm thu hút lượt xem, tương tác.

Đến chiều 6.11, Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai việc truy bắt phạm nhân trốn trại A2 cuối cùng.

Hồ Văn Tình phạm nhân cuối cùng đang bị truy bắt trong vụ 4 phạm nhân trốn trại A2 ẢNH: CA

Trước đó, Báo Thanh Niên đã thông tin ngày 22.10, Trại giam A2 khởi tố vụ án hình sự về tội trốn khỏi nơi giam, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

Trong quá trình truy bắt, sáng 24.10, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Lê Văn Cường (32 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ). Tối 28.10, Võ Hoàng Duy (27 tuổi, ở tỉnh Gia Lai) tiếp tục bị bắt tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Rạng sáng 3.11, Lữ Văn Toàn (31 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa), phạm nhân thứ 3, bị bắt giữ tại khu vực triền núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh.

Chỉ còn Hồ Văn Tình (24 tuổi, ở tỉnh Gia Lai) là phạm nhân trốn trại cuối cùng còn lẩn trốn. Tình đang chấp hành án 20 năm tù về các tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy.