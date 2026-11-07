Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin sau khi bắt giữ 4 phạm nhân trốn Trại giam A2

Tối 7.11, thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, ký thư cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng phối hợp và nhân dân sau khi hoàn thành việc truy bắt 4 phạm nhân trốn Trại giam A2.

Truy lùng các phạm nhân qua những địa bàn vô cùng hiểm trở

Theo thư cảm ơn, ngày 21.10, 4 phạm nhân gồm: Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy, Lại Văn Toàn và Hồ Văn Tình đang chấp hành án tại Trại giam A2 (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Sự việc tiềm ẩn nguy cơ lớn gây mất an ninh, trật tự và đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Ngay sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã kích hoạt các phương án tác chiến, huy động tối đa lực lượng, phương tiện nghiệp vụ, phối hợp với Trại giam A2 và chính quyền địa phương triển khai khép chặt vòng vây, rà soát trên diện rộng.

Đối tượng Hồ Văn Tình (ở giữa, quay mặt ra sau), phạm nhân trốn Trại giam A2 bị bắt giữ, áp giải về cơ quan chức năng ẢNH: CACC

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Khánh Hòa, các lực lượng đã hiệp đồng, liên tục bám chốt, xuyên đêm truy lùng các phạm nhân qua những địa bàn vô cùng hiểm trở.

Đáng chú ý, đến 16 giờ 10 phút ngày 7.11, đối tượng cuối cùng là Hồ Văn Tình đã bị bắt giữ.

Phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng

Trong thư, thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước gửi lời cảm ơn đến cấp ủy, chính quyền địa phương đã kịp thời chỉ đạo, huy động hệ thống chính trị cơ sở đồng hành, hỗ trợ Công an tỉnh hoàn thành nhiệm vụ.

Lãnh đạo Công an tỉnh cũng cám ơn sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả của các đơn vị thuộc Bộ Công an và Trại giam A2; tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của người dân khi tích cực theo dõi, cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp rút ngắn thời gian truy bắt.

Phạm nhân Hồ Văn Tình trốn Trại giam A2, bị phát hiện sau 17 ngày lẩn trốn

ẢNH: CACC

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dân quân tự vệ đã trực tiếp tham gia nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình truy bắt phạm nhân.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, chiến công này tiếp tục khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang và hiệu quả của thế trận lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lãnh đạo Công an tỉnh chúc các lực lượng và nhân dân sức khỏe, tiếp tục chung sức giữ gìn bình yên cuộc sống, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Các chốt canh gác ở địa phương trong đêm để truy bắt phạm nhân trốn Trại giam A2 ẢNH: QUANG ĐỨC

Trước đó, Báo Thanh Niên đã thông tin, chiều 21.10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, 4 phạm nhân trốn trại gồm: Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy, Lữ Văn Toàn và Hồ Văn Tình.

Đến sáng 24.10, Lê Văn Cường (32 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ) bị bắt giữ khi đang di chuyển trên xe khách qua quốc lộ 27C, đoạn thuộc khu vực Nam Khánh Vĩnh. Lê Văn Cường chấp hành án 10 năm tù về các tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tối 28.10, Võ Hoàng Duy (27 tuổi, ở tỉnh Gia Lai) tiếp tục bị bắt tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm. Võ Hoàng Duy chấp hành án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Rạng sáng 3.11, Lữ Văn Toàn (31 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa) bị bắt tại khu vực rừng Cây Cày. Lữ Văn Toàn chấp hành án 20 năm tù về tội giết người. Sau đó, Hồ Văn Tình cũng bị bắt giữ tại khu vực này.

Như vậy, cả 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, khép lại cuộc truy tìm kéo dài hơn 2 tuần qua.