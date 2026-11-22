Ngày 22.11, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 2 người ở xã Khe Sanh về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bị can đối với Phan Văn Khánh và Lê Thị Hà ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Trước đó, tại thôn Tân Linh (xã Khe Sanh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện ô tô biển số 74H-010.34 do Lê Thị Hà (52 tuổi, ở thôn Tân Xuyên) thuê Phan Văn Khánh (34 tuổi, ở thôn Ván Ri) điều khiển, chở 87 bình kim loại chứa khí N 2 O với tổng trọng lượng hơn 2 tấn. Tổng giá trị số hàng hơn 700 triệu đồng và không có giấy tờ chứng từ chứng minh hợp pháp.

Số hàng hóa vận chuyển trái phép qua biên giới bị lực lượng chức năng thu giữ ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Tại cơ quan điều tra, Hà và Khánh khai đã nhận vận chuyển từ Lào về Việt Nam 87 bình khí N 2 O qua đường cửa khẩu phụ Cóc (ở xã Đakrông, Quảng Trị) để lấy tiền công.

Khí N 2 O, tức nitơ oxit, còn gọi là "khí cười", là hợp chất hóa học dạng khí không màu, không cháy và có vị hơi ngọt nhẹ, thường được bơm vào "bóng cười".

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò và trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.