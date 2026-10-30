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    Quán bar bán hơn 4.500 quả bóng cười trong 23 ngày

    Lã Nghĩa Hiếu
    Lã Nghĩa Hiếu
    Chỉ trong 23 ngày, một quán bar tại Quảng Ninh đã bán hơn 4.500 quả bóng cười, thu gần 592 triệu đồng. Để che giấu hoạt động này, các đối tượng sử dụng hóa đơn riêng và nhóm Telegram quản lý doanh thu.

    Ngày 30.10, thông tin từ Công an TP.Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố đã đấu tranh, làm rõ nhóm 7 đối tượng liên quan đến hoạt động buôn bán khí cười trái phép tại cơ sở Coca Club, đóng trên địa bàn P.Hồng Gai (TP.Quảng Ninh).

    Quán bar bán hơn 4.500 quả bóng cười trong 23 ngày- Ảnh 1.

    Nguyễn Tiến Tú nghi phạm trực tiếp điều hành, kinh doanh khí cười tại bar Coca Club

    ẢNH: QUỐC XÃ

    Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 6 - 28.4.2026, cơ sở này đã bán hơn 4.500 quả bóng cười, thu về gần 592 triệu đồng.

    Đáng chú ý, để che giấu hoạt động buôn bán bóng cười, các đối tượng sử dụng thủ đoạn tách riêng hóa đơn thanh toán. Hóa đơn chính chỉ thể hiện các mặt hàng thông thường như bia, nước giải khát, hoa quả, trong khi số lượng bóng cười được ghi trên giấy riêng rồi ghim kèm hóa đơn.

    Ngoài ra, nhóm này còn lập một nhóm Telegram để theo dõi hóa đơn, doanh thu, số lượng bóng cười tiêu thụ và tiền booking phát sinh hằng ngày.

    Quán bar bán hơn 4.500 quả bóng cười trong 23 ngày- Ảnh 2.

    Các nghi phạm trong đường dây bị bắt giữ

    ẢNH: QUỐC XÃ

    Quá trình kiểm tra cơ sở Coca Club, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 5 bình kim loại chứa khí N2O, tổng khối lượng 103,7 kg.

    Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Tiến Tú (trú P.Hạ Long) và Vũ Thị Trà Mi (trú P.Bãi Cháy, TP.Quảng Ninh) là hai người góp vốn, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh khí cười trái phép tại Coca Club.

    Các đối tượng còn lại đảm nhiệm những công việc như quản lý, chăm sóc khách hàng, thu ngân và quản lý kho, có vai trò giúp sức trong hoạt động buôn bán bóng cười.

    Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự về tội buôn bán hàng cấm. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.

    Theo Công an TP.Quảng Ninh, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 30 vụ việc liên quan đến khí N2O, với khoảng 40 trường hợp vi phạm.

    Trong đó, cơ quan công an đã khởi tố 4 vụ án với 17 bị can; xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền gần 2 tỉ đồng và thu giữ gần 3.000 bình khí N2O.

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