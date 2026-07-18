Công an tỉnh Tuyên Quang làm rõ vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cấp cứu

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị này vừa xác minh, làm rõ vụ việc một tài xế xe ô tô không nhường đường cho xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu.

Theo đó, ngày 15.7, Bệnh viện đa khoa Mèo Vạc chuyển tuyến cấp cứu bệnh nhân L.S.V (49 tuổi) từ Mèo Vạc đến Bệnh viện đa khoa Hà Giang bằng xe cứu thương mang biển kiểm soát 23M-000.15.

Tài xế xe 7 chỗ không nhường đường cho xe cấp cứu gần 2 km ẢNH: CACC

Khi chạy đến khu vực Km93 QL4C, đoạn qua xã Yên Minh, xe cứu thương trên bật đèn, còi ưu tiên xin vượt xe ô tô mang biển kiểm soát 23A-093.14. Tuy nhiên, tài xế xe ô tô 23A-093.14 không nhường đường ngay, mà chỉ nhường sau khoảng 4 - 5 phút (tương đương quãng đường khoảng 2 km).

Theo thông tin từ phía cơ quan y tế và đại diện gia đình bệnh nhân, sau khi vượt được xe khoảng 10 phút, tình trạng bệnh nhân chuyển biến rất xấu. Kíp cấp cứu liên hệ lãnh đạo bệnh viện và được chỉ đạo tiếp tục cấp cứu, đồng thời thông báo cho gia đình.

Gia đình bệnh nhân thống nhất không tiếp tục chuyển tuyến mà đưa bệnh nhân quay về Mèo Vạc. Trong quá trình quay về nhà, bệnh nhân đã tử vong. Bệnh nhân tử vong do tình trạng bệnh quá nặng, không phải do việc xe ô tô không nhường đường như thông tin lan truyền trên mạng xã hội trước đó.

Căn cứ kết quả kiểm tra xác minh, Công an tỉnh Tuyên Quang có đủ căn cứ xác định lái xe ô tô là ông Nguyễn Tiến D. (56 tuổi, ngụ tại xã Đồng Văn, Tuyên Quang), có hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Với hành vi này ông D. sẽ bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần tuyệt đối chấp hành quy định về nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ.

Đồng thời, đề nghị mỗi người sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, chỉ chia sẻ thông tin đã được cơ quan chức năng kiểm chứng, góp phần xây dựng môi trường thông tin chính xác, lành mạnh và thượng tôn pháp luật.