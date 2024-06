Công an TP.Đà Nẵng bắt vụ sản xuất sách giáo khoa giả trị giá 12 tỉ đồng

Sáng 21.6, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh đến chúc mừng, thưởng nóng Công an TP.Đà Nẵng về thành tích đặc biệt xuất sắc trong điều tra, khám phá chuyên án sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả quy mô lớn.



Trước đó, Công an TP.Đà Nẵng xác lập chuyên án SGK-192 để điều tra đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả tại TP.Đà Nẵng và TP.HCM.

Ngày 14.6, Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ Lê Duy Quang (42 tuổi) và Nguyễn Văn Ánh (44 tuổi, cùng ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) là những nghi phạm cầm đầu.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt thêm 3 nghi phạm tại TP.HCM gồm Nguyễn Trung Luật (43 tuổi, ngụ Q.12), Phạm Ngọc Quang (47 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) và Phạm Thạch Kim Điền (39 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, cùng TP.HCM).

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh thưởng nóng các đơn vị NGUYỄN TÚ

Tang vật thu giữ gồm khoảng 1 triệu con tem, 600.000 cuốn sách giả thành phẩm và bán thành phẩm, trị giá khoảng 12 tỉ đồng cùng toàn bộ máy in, máy cắt, máy đóng kim, máy may chỉ, máy dán keo, xe nâng, ô tô, tem giả, bản kẽm, giấy in...

Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 5 nghi phạm trên để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sáng nay, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh đến thăm, chúc mừng và thưởng nóng ban chuyên án gồm Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Tham mưu, Phòng Hậu cần.