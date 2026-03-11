Công an TP.Đà Nẵng thông tin diễn biến mới vụ GFDI vỡ nợ 3.700 tỉ đồng

Đề nghị truy tố vụ lừa đảo hơn 3.700 tỉ đồng

Sau thời gian điều tra, ngày 11.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, liên quan hơn 7.500 khách hàng với số tiền dư nợ gốc trên 3.700 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 26.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã ban hành kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (92 đường 29.3, phường Hòa Xuân, TP.Đà Nẵng).

Đồng thời, cơ quan điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân TP.Đà Nẵng, đề nghị truy tố các bị can.

Cơ quan CSĐT khởi tổ, bắt tạm giam Nguyễn Quang Hoàng (bên phải), Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI

ẢNH: Đ.X

Cơ quan CSĐT cũng thông báo để các bị hại, khách hàng và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án biết về tiến độ, kết quả điều tra; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng khi được yêu cầu.

Theo Công an TP.Đà Nẵng, do số lượng bị hại trong vụ án lớn, việc gửi trực tiếp thông báo kết thúc điều tra đến từng cá nhân gặp nhiều khó khăn. Trường hợp có nhu cầu nhận bản chính thông báo, người liên quan có thể liên hệ đại úy Trần Tuấn Hùng (số điện thoại: 0762.651.805), điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng để được hướng dẫn giải quyết.

Huy động vốn lãi suất cao, giăng 'bẫy' đầu tư tài chính

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được Sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng (cũ) cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17.5.2018 với vốn điều lệ 80 tỉ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).

Công ty đặt trụ sở tại số 92 đường 29.3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng, (cũ), có chi nhánh Sở giao dịch tại 47 Núi Thành, Q.Hải Châu (cũ) và 11 chi nhánh tại Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Cần Thơ, TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo cơ quan điều tra, công ty đưa ra mô hình huy động vốn của nhà đầu tư thông qua việc ký hợp đồng vay tiền của khách hàng, cam kết sử dụng nguồn tiền này đầu tư vào 6 lĩnh vực như F&B, sản xuất hàng tiêu dùng và thương mại, truyền thông - điện ảnh, bất động sản, thể thao điện tử… với nhiều dự án được quảng bá có khả năng sinh lời cao.

Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI huy động vốn của 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỉ đồng

ẢNH: Đ.X

Công ty đưa ra mức lãi suất cao hơn nhiều so với tiền gửi tiết kiệm ngân hàng, như gói vay 1 tháng lãi suất từ 1,5 - 2%/tháng; 3 tháng lãi suất 2,5%/tháng; 6 tháng lãi suất 3%/tháng; từ 9 tháng trở lên lãi suất 3,5%/tháng.

Từ tháng 5.2018 đến 11.2024, Công ty GFDI đã huy động vốn của hàng nghìn khách hàng theo hình thức này.

Dùng tiền người sau trả người trước

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 11.2023, hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty GFDI thua lỗ, mất khả năng chi trả gốc và lãi cho khách hàng. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty vẫn tiếp tục huy động vốn.

Thay vì đầu tư vào các dự án như cam kết, công ty sử dụng tiền vay của người sau để trả cho người trước nhằm duy trì hoạt động. Đến đầu tháng 11.2024, Công ty GFDI thông báo tạm ngừng giao dịch và chậm chi trả lãi, hàng nghìn khách hàng đã kéo đến trụ sở công ty tại TP.Đà Nẵng để yêu cầu hoàn trả số tiền đã đầu tư. Vụ việc sau đó được cơ quan công an vào cuộc điều tra và khởi tố vụ án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, cùng đồng phạm đã vay tiền của hàng nghìn khách hàng nhưng không có khả năng thanh toán. Cụ thể, tính đến đầu tháng 11.2024, công ty mất khả năng thanh toán cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỉ đồng.

Cơ quan công an đã khám xét nhiều cơ sở của Công ty GFDI để phục vụ điều tra vụ án ẢNH: Đ.X

Cơ quan CSĐT sau đó đã khởi tố 5 bị can là lãnh đạo công ty. Trong đó, bắt tạm giam Nguyễn Quang Hoàng (Tổng giám đốc) và Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng ngân quỹ); cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc tài chính), Tô Hồng Trà (Giám đốc chi nhánh sở giao dịch) và Trần Thị Kiều Trang (Phó giám đốc chi nhánh sở giao dịch).

Sau khi khởi tố vụ án và các bị can, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã khám xét 13 cơ sở của Công ty GFDI trên toàn quốc để phục vụ điều tra. Các lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động huy động vốn và các dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định được 24 tài sản cùng nhiều tài khoản ngân hàng liên quan đến dòng tiền của vụ án. Các tài sản này đang được rà soát, phục vụ công tác điều tra và khắc phục hậu quả.