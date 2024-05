Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí chỉ huy

Ngày 4.5, Công an TP.Đà Nẵng tổ chức lễ công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 8 cán bộ chỉ huy cấp phòng.



Theo đó, thượng tá Trần Quang Minh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an H.Hòa Vang.

Trung tá Lê Anh Quý, Đội trưởng Đội đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an Q.Thanh Khê.

Trung tá Phùng Chí Trung, Đội trưởng Đội chính trị - hậu cần (Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP.Đà Nẵng) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Hậu cần.

Đại tá Phan Văn Dũng (giữa), Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm NGUYỄN TÚ

Trung tá Huỳnh Mến, Trưởng Công an P.Xuân Hà (Q.Thanh Khê) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.Đà Nẵng.

Trung tá Lâm Xuân Bình, Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra án kinh tế, tham nhũng, môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng.

Thiếu tá Hoàng Phan Nông Hòa, Trưởng Công an P.Phước Mỹ (Q.Sơn Trà) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng.

Thiếu tá Trần Thị Anh Thư, Đội trưởng Đội tham mưu Phòng Cảnh sát kinh tế đến nhận và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng.

Trung tá Phan Minh Thạnh, Đội trưởng Đội An ninh tôn giáo giữ chức vụ Phó trưởng Phòng An ninh nội địa Công an TP.Đà Nẵng.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố, đại tá Phan Văn Dũng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng gửi lời chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy tại các đơn vị, địa phương.

Đồng thời, đại tá Phan Văn Dũng đề nghị trên cương vị mới, các cán bộ chỉ huy tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, gương mẫu để cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ tại đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.