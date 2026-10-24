Công an TP.HCM bắt đối tượng tung tin sai sự thật về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa tống đạt các quyết định tố tụng đối với Đỗ Minh Quang để điều tra về hành vi tung tin sai sự thật về Novaland trên mạng xã hội.

Cụ thể, ngày 23.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang (44 tuổi, ở phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) để điều tra về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Bắt đối tượng tung tin sai sự thật về Novaland ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố giác từ Công ty Novaland phản ánh việc nhiều tài khoản, hội nhóm trên mạng xã hội như Facebook, Threads, TikTok, Zalo, Viber, Telegram liên tục phát tán tin đồn thất thiệt. Đáng chú ý là các thông tin chưa kiểm chứng, cho rằng doanh nghiệp này đang đứng trước nguy cơ phá sản, mất khả năng chi trả nợ nần.

Vào cuộc xác minh, cơ quan điều tra xác định tài khoản Facebook "Quang Do" do Đỗ Minh Quang tạo lập, trực tiếp quản lý và sử dụng.

Tại cơ quan công an, Quang thừa nhận đã dùng trang cá nhân này để đăng nhiều bài viết sai sự thật về tình hình kinh doanh, hoạt động của Novaland. Các bài viết thu hút lượng lớn lượt thích, bình luận và chia sẻ, gây tổn hại trực tiếp đến uy tín, quyền lợi và hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

Quang khai nhận mục đích chia sẻ các thông tin xuyên tạc trên chỉ nhằm thu hút sự chú ý, tăng tương tác và kéo lượng người theo dõi cho tài khoản Facebook cá nhân. Dù biết rõ các nội dung bịa đặt có thể gây hậu quả xấu cho doanh nghiệp nhưng đối tượng vẫn bất chấp thực hiện.

Hiện PC02 đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ và tiếp tục truy xét những tài khoản, cá nhân liên quan khác có hành vi phát tán thông tin xuyên tạc để xử lý nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm.

Công an TP.HCM khẳng định quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp luôn được luật pháp bảo vệ nhằm giữ vững môi trường kinh doanh minh bạch.

Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin, tuyệt đối không chia sẻ những nội dung chưa kiểm chứng. Doanh nghiệp khi bị xâm hại uy tín cần chủ động thu thập, lưu trữ bằng chứng điện tử để phối hợp cùng công an xử lý kịp thời.