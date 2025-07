Công an TP.HCM bắt khẩn cấp kẻ cướp giật tiền của bé gái 11 tuổi

Ngày 16.7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Hải (39 tuổi, ở phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nghi can Nguyễn Thanh Hải bị bắt vì cướp giật tài sản ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 50 ngày 11.7.2025, trong lúc cháu Đ.K.N (11 tuổi) đang trông coi cửa hàng bán mắm giúp gia đình, Nguyễn Thanh Hải đã đến giả vờ mua hàng. Khi cháu N. đang thối tiền, Hải cướp giật số tiền gần 500.000 đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Tiếp nhận nguồn tin từ gia đình nạn nhân vào ngày 13.7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM nhanh chóng phối hợp Công an phường Thới An (quận 12 cũ) khẩn trương truy xét nghi phạm cướp giật tiền của bé gái 11 tuổi.

Đến 20 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi can Nguyễn Thanh Hải.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 12.7, trên mạng xã hội lan truyền các đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông dàn cảnh mua đồ, lừa bé gái ở TP.HCM lấy tiền gây bức xúc dư luận. Khoảng 21 giờ ngày 11.7, vợ chồng anh T. (ba của bé gái) có việc nên ra ngoài và nói con gái 11 tuổi trông chừng nhà, hàng quán trên đường TX21, phường Thới An.

Camera ghi lại người đàn ông dàn cảnh mua đồ, lấy tiền bé gái bỏ chạy ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Lúc này, có một người đàn ông, đeo khẩu trang, chạy xe máy đến mua đồ. Người này lấy một món hàng trên tủ trưng bày, đi vào bên trong nhà và cầm tờ tiền mệnh giá lớn (chưa đưa tiền cho bé gái) và nói con anh T. thối lại tiền thừa.

Trong lúc bé gái kéo hộc tủ ra lấy tiền thối lại thì người này lấy thêm món hàng khác bỏ vào túi ni lông và kêu tính tiền.

Bé gái cầm xấp tiền trên tay đang đếm thì người đàn ông chồm người lên, cầm lấy xấp tiền trên tay bé gái và đi ra phía trước lấy thêm hàng hóa trên tủ trưng bày rồi bất ngờ lên xe máy chạy mất. Khi thấy 2 vợ chồng anh T. vừa về nhà, kẻ gian sợ bị lộ nên lên xe bỏ chạy. Bé gái chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp.

Hiện cơ quan công an đang củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm Nguyễn Thanh Hải về hành vi cướp giật tài sản theo quy định của pháp luật.