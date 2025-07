TP.HCM: Công an xác minh clip dàn cảnh mua đồ lừa bé gái 11 tuổi lấy tiền

Ngày 12.7, mạng xã hội lan truyền clip bé gái đứng bán hàng một mình tại nhà, bị người đàn ông dàn cảnh mua đồ rồi lấy tiền bỏ chạy.

Camera ghi lại người đàn ông dàn cảnh mua đồ, lấy tiền bé gái bỏ chạy ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cùng ngày, anh Đ.V.T (37 tuổi) xác nhận là cha ruột bé gái 11 tuổi bị dàn cảnh lấy tiền trong clip, lan truyền trên mạng xã hội.

Theo anh T., khoảng 21 giờ ngày 11.7, vợ chồng anh có việc nên ra ngoài và nói con gái 11 tuổi trông chừng nhà, hàng quán trên đường TX21, phường Thới An (quận 12 cũ), TP.HCM.

Lúc này, có một người đàn ông, đeo khẩu trang, chạy xe máy đến mua đồ. Người này lấy một món hàng trên tủ trưng bày, đi vào bên trong nhà và cầm tờ tiền mệnh giá lớn (chưa đưa tiền cho bé gái) và nói con anh T. thối lại tiền thừa.

Trong lúc bé gái kéo học tủ ra lấy tiền thối lại thì người này lấy thêm món hàng khác bỏ vào túi ni lông và kêu tính tiền.

Bé gái cầm xấp tiền trên tay đang đếm thì người đàn ông chồm người lên, cầm lấy xấp tiền trên tay bé gái và đi ra phía trước lấy thêm hàng hóa trên tủ trưng bày rồi bất ngờ lên xe máy chạy mất. Bé gái chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp.

Cũng theo anh T., từ hình ảnh camera an ninh cho thấy, khi vào mua đồ người đàn ông dàn cảnh lấy từng món hàng nhằm làm cho con gái anh bị "rối", phân tâm khi thối tiền. Khi thấy 2 vợ chồng anh T. vừa về nhà, kẻ gian sợ bị lộ nên lên xe bỏ chạy.

"May mà con tôi không nắm vào cản đuôi xe máy, nếu không bị hắn kéo ngã rồi. Sau này căn dặn con chú ý hơn và không để cháu bán một mình", anh T. nói.

Theo người dân tại khu vực, trước đó, người đàn ông này đến chỗ bán hoa quả gần nhà anh T. hỏi mua trái cây. Tại đây, cháu nhỏ đang trông quầy trái cây khi thấy khách đến hỏi mua nên gọi người lớn ra bán thì người đàn ông bỏ đi và nói sẽ quay lại sau. Người này chạy xe máy qua chỗ bán của gia đình anh T. và dàn cảnh lấy tiền bé gái.

Gia đình bé gái chưa trình báo công an về sự việc trên. Các đoạn clip sau đó lan truyền trên mạng với mục để cảnh giác người dân.

Liên quan vụ việc này, tiếp nhận thông tin từ Báo Thanh Niên, đại diện Công an phường Thới An cho biết, sẽ cử người xuống xác minh, xử lý để đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Người này cho biết thêm, hằng ngày, lực lượng an ninh địa phương điều cử người tuần tra địa bàn. Khi xảy ra trộm, cướp, sự việc tương tự như trên, người dân nên trình báo công an để xử lý.