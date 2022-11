Công an TP.HCM đề nghị truy tố 4 bị can mua bán 1.025 tài khoản ngân hàng

Ngày 24.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Trầm Phước An, Huỳnh Lam Bửu, Đinh Văn Thảo và Dương Ngọc Sơn cùng về tội "thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác", xảy ra tại Đồng Tháp, An Giang, TP.HCM...

Theo KLĐT, thông qua trang "Mua bán tài khoản ngân hàng" trên mạng xã hội Facebook, An biết đối tượng "Hải Đời" (chưa rõ lai lịch) cần mua số lượng lớn tài khoản ngân hàng để sử dụng vào việc chạy quảng cáo game bài online đổi thưởng. "Hải Đời" yêu cầu An thu mua tài khoản ngân hàng của nhiều người khác, bán lại cho "Hải Đời" với giá 700.000 đồng/tài khoản và An đồng ý.

Đồng thời, theo hướng dẫn của "Hải Đời", khi tìm được người có nhu cầu bán tài khoản ngân hàng, An cung cấp sim điện thoại để họ đăng ký tài khoản internet banking.

An kiểm tra tình trạng hoạt động của từng tài khoản; ghi chép số tài khoản, mật khẩu đăng nhập và dán thẻ sim vào tờ giấy để lưu giữ... rồi báo số lượng tài khoản ngân hàng đã thu mua được cho "Hải Đời" biết.

Sau đó, "Hải Đời" cho người đến gặp An kiểm tra, nhận thông tin về các tài khoản ngân hàng đã được kích hoạt, trả tiền công cho An và không cần lấy thẻ ngân hàng.





Trong thời gian thu mua tài khoản ngân hàng bán cho "Hải Đời", An tiếp tục chỉ đạo Huỳnh Lam Bửu, Đinh Văn Thảo và Dương Ngọc Sơn liên hệ thu mua tài khoản ngân hàng của nhiều người khác tại An Giang, Đồng Tháp, TP.HCM... để bán lại cho "Hải Đời", lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Đến khoảng tháng 4.2022, "Hải Đời" ngưng thu mua tài khoản ngân hàng. Lúc này, An tiếp tục lên mạng xã hội Facebook trao đổi, bán tài khoản ngân hàng cho đối tượng "Dany" (chưa rõ lai lịch) với giá 700.000 đồng/tài khoản.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, từ tháng 7.2021 - 6.2022, Trầm Phước An và đồng bọn đã thu mua 1.025 tài khoản ngân hàng của nhiều người tại Đồng Tháp, An Giang, TP.HCM... để bán lại cho đối tượng "Hải Đời" và "Dany" thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng. Qua khám xét chỗ ở của 4 bị can, Công an TP.HCM thu giữ nhiều điện thoại di động, thẻ sim điện thoại, sổ ghi chép thông tin tài khoản ngân hàng, CMND/CCCD...