Công an TP.HCM nói gì về tình trạng xe thô sơ chở hàng cồng kềnh?

Thông tin với báo chí, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng đối với các loại phương tiện xe ba, bốn bánh tự chế và xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ đã được Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo thực hiện từ năm 2020.

Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin tại buổi họp báo

NGUYỄN ANH



Từ đó đến nay, Công an TP.HCM luôn xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật, xe tự chế, xe ba, bốn bánh gắn với các kế hoạch tuần tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Thống kê cho thấy, năm 2023, lực lượng CSGT TP.HCM đã phát hiện, xử lý 2.604 trường hợp xe ba bánh vi phạm. Đối với xe máy không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn giao thông, phát hiện 19.317 trường hợp vi phạm chở hàng cồng kềnh; 3.566 trường hợp không có đèn, còi, thắng...; 2.307 trường hợp không có giấy đăng ký xe; 59 trường hợp sử dụng biển số giả.

Một xe máy tự chế chở theo nhiều hàng hóa cồng kềnh lưu thông trên QL1K, đoạn qua địa bàn P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức TRẦN DUY KHÁNH



Thời gian tới, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán, khi nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao, Công an TP.HCM vẫn duy trì tổ chức thực hiện các kế hoạch và tăng cường quân số để thực hiện chuyên đề xử lý xe không bảo đảm an toàn kỹ thuật. Cụ thể:

Thứ nhất, nắm tình hình tại các khu vực chợ truyền thống, khu vực bến xe, kho bãi... liên quan đến hoạt động xe cơ giới ba bánh, xe cũ nát, xe tự chế để bố trí lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm, trong đó có 2 tuyến đường Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng mà báo chí đề cập.



Thứ hai, rà soát các điểm, các cơ sở sửa chữa, cải tạo xe không đúng quy định để bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý.

Thứ ba, truyền thông, vận động người dân, các cơ sở kinh doanh, chủ phương tiện chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không sử dụng các loại phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn lưu thông.

Thứ tư, tăng cường phối hợp lực lượng, bố trí thêm lực lượng tuần tra kiểm soát các phương tiện giao thông vào dịp trước, trong và sau tết để kịp thời phát hiện các vi phạm...

Nan giải xử lý xe ba gác chở cồng kềnh: 'Bị giữ chiếc này, mua chiếc khác'

Vấn đề xe chở hàng cồng kềnh, nhất là xe thô sơ... tại nhiều tuyến đường ở TP.HCM tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nhiều vụ tai nạn chết người đã diễn ra do va chạm với các xe chở hàng này, như ngày 7.11, một phụ nữ tử vong vì va chạm với xe xích lô chở sắt tại Q.10. Thanh Niên từng phản ánh về vấn đề này, như bài "Bất an với hình ảnh xe thô sơ chở hàng cồng kềnh trên đường phố TP.HCM" ngày 9.11, ghi nhận tình trạng xe thô sơ, xe tự chế, xe máy chở hàng cồng kềnh, chạy ngược chiều... Tuy nhiên đến nay TP.HCM vẫn chưa có giải pháp nào để giải quyết dứt điểm tồn tại trên.