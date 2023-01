Công an TP.HCM nói gì về việc 'tạm đình chỉ hoạt động các trung tâm đăng kiểm'?

Tại buổi họp báo ở trụ sở Công an TP.HCM chiều 17.1, cung cấp thông tin quá trình điều tra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới ở TPHCM và nhiều tỉnh thành, thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, cho biết trong quá trình điều tra sai phạm xảy ra tại các TTĐK, Công an TP.HCM không tạm đình chỉ hoạt động của các trung tâm này.

Theo thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, việc TTĐK được hoạt động hay tạm đình chỉ là trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Tại buổi họp báo, thiếu tá Hưng nói thêm, vừa qua xảy ra tình trạng quá tải ở một số TTĐK. Vì vậy, Cơ quan CSĐT đã phối hợp Cục Đăng kiểm Việt Nam cho 4 TTĐK thuộc khối V (là 4 TTĐK có giám đốc, nhân viên bị khởi tố) hoạt động trở lại phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

"Đến nay, các bị can thành khẩn khai báo, nhận tội. Quá trình điều tra sẽ làm rõ các tội danh khác để xử lý đúng quy định", thiếu tá Hưng nhấn mạnh.





Như Thanh Niên đã thông tin, mở rộng điều tra sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, các TTĐK ở TP.HCM và một số tỉnh thành, ngày 17.1.2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Kỳ Hình, cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam về hành vi nhận hối lộ.

CQĐT xác định, trong thời gian đảm nhận chức vụ Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, bị can Trần Kỳ Hình đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát, trực tiếp nhận tiền hối lộ (định kỳ hằng tháng, quý) của các giám đốc TTĐK nhằm bỏ qua sai phạm trong việc nhận tiền hối lộ của chủ xe, người môi giới để cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm đối với các xe không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.