Thời sự

Công an TP.HCM quản lý chặt hơn 7.300 học viên ở các cơ sở cai nghiện

Ngọc Lê
Ngọc Lê
16/01/2026 18:09 GMT+7

Công an TP.HCM đặt mục tiêu đẩy mạnh dạy nghề và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm giúp hơn 7.300 học viên ở các cơ sở cai nghiện ma túy sớm tái hòa nhập cộng đồng, hướng tới một "thành phố không ma túy".

Ngày 16.1, Công an TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác cai nghiện ma túy năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM chủ trì hội nghị.

Công an TP.HCM quản lý chặt chẽ hơn 7.300 học viên - Ảnh 1.

Đại tá Trần Hồng Minh chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác cai nghiện ma túy

ẢNH: NGỌC LÊ

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP.HCM, trong thời gian ngắn, Công an TP.HCM đã tiếp nhận và đưa vào vận hành 6 cơ sở cai nghiện ma túy. Tính đến nay, các đơn vị đang quản lý thường xuyên 7.346 học viên. Trong đó, có 4.863 trường hợp cai nghiện bắt buộc và 1.466 trường hợp tự nguyện.

Đáng chú ý, trong số học viên đang quản lý có hơn 3.700 người sở hữu tiền án, tiền sự và trên 5.100 người không có nơi cư trú ổn định. Dù đối mặt với áp lực công việc khổng lồ và nhiều đặc thù mới, công tác tiếp nhận, phân loại và quản lý vẫn được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình.

15 lớp dạy nghề với 760 học viên tham gia

Bên cạnh quản lý, các cơ sở đặc biệt chú trọng giáo dục và đào tạo nghề. Trong năm 2025, đã có 1.570 buổi học văn hóa xóa mù chữ và nâng cao trình độ cho học viên. Đồng thời, 15 lớp dạy nghề (sửa chữa xe máy, điện dân dụng, xây dựng, hàn cơ khí...) đã thu hút 760 học viên tham gia. Hoạt động lao động trị liệu cũng tạo ra giá trị làm lợi gần 6,7 tỉ đồng với hơn 310.000 ngày công.

Đặc biệt, nhằm dọn đường cho ngày trở về, 39 học viên sắp tái hòa nhập cộng đồng đã được cấp căn cước công dân và 2 học viên được đăng ký khai sinh lần đầu, tạo hành lang pháp lý vững chắc để họ ổn định cuộc sống.

Công an TP.HCM chỉ ra những "nút thắt" cần tháo gỡ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đại tá Trần Hồng Minh ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong việc ổn định tổ chức dù điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực còn nhiều khó khăn. Công an TP.HCM cũng đã kịp thời tham mưu để HĐND TP.HCM ban hành Nghị quyết số 55 (ngày 14.11.2025) nhằm hỗ trợ chính sách cho người lao động tại các cơ sở cai nghiện, kể cả các cơ sở đóng tại tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng.

Tuy nhiên, lãnh đạo Công an TP.HCM cũng thẳng thắn chỉ ra những "nút thắt" cần tháo gỡ như: tình trạng thiếu biên chế, áp lực công việc lớn, công tác y tế còn hạn chế và cơ sở vật chất một số nơi đã xuống cấp.

Về nhiệm vụ năm 2026, đại tá Trần Hồng Minh nhấn mạnh công tác cai nghiện là nhiệm vụ chính trị trọng tâm đến năm 2030 với phương châm: "Lấy quản lý con người làm trung tâm", đảm bảo hài hòa giữa kỷ cương và tính nhân văn.

Phó giám đốc Công an TP.HCM giao PC04 rà soát, hoàn thiện quy trình quản lý học viên, đặc biệt là nhóm đối tượng đặc thù và người chưa thành niên. Đồng thời, yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cấp hệ thống camera nhận diện để đồng bộ dữ liệu từ địa phương đến cơ sở.

"Phải nâng cao chất lượng dạy nghề gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp để người sau cai nghiện có cơ hội tìm việc làm, giảm tỷ lệ tái nghiện. Đây là yếu tố cốt lõi để xóa bỏ nguyên nhân phát sinh tội phạm, tiến tới xây dựng một thành phố không ma túy", đại tá Trần Hồng Minh nhấn mạnh.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Xem thêm bình luận