Công an TP.HCM ra mắt Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 hiện đại

Sáng 5.8, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, kết nối hệ thống truyền tin báo sự cố phòng cháy chữa cháy (PCCC), đánh dấu bước chuyển mình chiến lược, hiện đại hóa lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố.

Công an TP.HCM ra mắt Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 ẢNH: TRẦN KHA

Đến dự buổi lễ ra mắt có đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM; thượng tá Vũ Hồng Kiên, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ẢNH: TRẦN KHA

Xảy ra sự cố, hệ thống tự động phát tín hiệu cảnh báo về trung tâm 3 đến 5 giây

So với phương thức tiếp nhận và xử lý tin báo cháy thủ công trước đây, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 vừa ra mắt sở hữu nhiều bước tiến công nghệ đột phá, giải quyết triệt để các hạn chế của mô hình cũ. Nhờ tích hợp công nghệ truyền tin trực tuyến, khi xảy ra sự cố, hệ thống tự động phát tín hiệu cảnh báo về trung tâm chỉ trong 3 đến 5 giây. Điều này giúp lực lượng cảnh sát PCCC kịp thời đón đầu "thời gian cháy tự do" - thời điểm vàng để khống chế đám cháy ngay khi vừa phát sinh.



Bên cạnh đó, hệ thống tích hợp khả năng lọc và xác thực tin báo tự động qua trung tâm dịch vụ và ứng dụng quản lý, giúp giảm thiểu tối đa các sự cố báo giả trước khi phát lệnh điều động phương tiện tác chiến.

Thay vì tra cứu hồ sơ giấy hay bản đồ thủ công, hệ thống mới tự động hiển thị trực quan vị trí điểm cháy trên bản đồ số. Máy tính tự động tích hợp thông tin giao thông, vị trí trụ nước, bể nước, sông hồ lân cận, đặc điểm nguy hiểm cháy nổ của cơ sở và đề xuất ngay phương án điều động lực lượng, phương tiện gần nhất. Toàn bộ dữ liệu kiểm tra, nhật ký sự cố và tiến trình xử lý đều được số hóa tập trung, giúp cán bộ chỉ huy theo dõi trực tiếp vị trí xe chữa cháy và lực lượng tác chiến theo thời gian thực.

Về quy mô hạ tầng, Công an TP.HCM đã trang bị đồng bộ hệ thống màn hình ghép 9 tấm 55 inch, 46 ti vi 55 inch, 3 ti vi 86 inch, 53 bộ máy tính cấu hình cao cùng các thiết bị giám sát hành trình chuyên dụng, tạo nên hệ sinh thái quản lý an toàn PCCC toàn diện.

Lễ ra mắt Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 hiện đại ẢNH: TRẦN KHA

Trung tâm chỉ huy PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM

ẢNH: TRẦN KHA

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh việc vận hành trung tâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh không gian đô thị ngày càng mở rộng. Để trung tâm hoạt động hiệu quả nhất, Phó giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: quản lý, vận hành an toàn và bảo mật an ninh thông tin; thường xuyên rà soát, nâng cao độ chính xác dữ liệu bản đồ số; tuyên truyền, đôn đốc các cơ sở, doanh nghiệp khẩn trương kết nối thiết bị truyền tin báo cháy; xây dựng lộ trình mở rộng lắp đặt thiết bị truyền tin báo sự cố tại các khu dân cư sâu trong ngõ hẻm, bảo đảm hoàn thành trước ngày 1.7.2027.

Sau lễ ra mắt, các đại biểu đã tham quan quy trình vận hành thực tế và xem demo kích hoạt hệ thống truyền tin báo sự cố PCCC tại trung tâm.