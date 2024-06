Công an TP.HCM sắp ra mắt app chỉ cách tránh lừa đảo

Thông tin trên được trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM thông tin tại hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 31 diễn ra sáng 14.6.

Trung tướng Nam cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Công an TP.HCM xây dựng kế hoạch chủ động, không để bị động bất ngờ, không để các đối tượng lợi dụng các vụ việc chưa đồng thuận để lôi kéo, tụ tập đông người, hình thành điểm nóng.

Ngành công an tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm về ma túy, tội phạm trật tự xã hội, trộm cắp, cướp giật tài sản được kéo giảm.

Về tội phạm mạng internet, Giám đốc Công an TP.HCM cho hay, trên mạng diễn ra mua bán vũ khí, ma túy, thành lập hội nhóm vỡ nợ làm liều. Trên mạng còn có hành vi lừa đảo như đầu tư tài chính, mua bán đa cấp, giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM thông tin về tình hình an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2024 NGUYỄN ANH

"Tỷ lệ khám phá án hành vi này chưa cao, vì đặc trưng quá trình tương tác với các đối tượng bị lôi kéo, dẫn dụ thì không biết mình bị lừa, không báo công an. Đến khi tài sản bị chiếm đoạt rồi thì mới trình báo. Lúc này, tài sản đã bị rút tiền ra ngoài, việc đấu tranh, thu hồi tài sản cho người dân gặp nhiều khó khăn", trung tướng Lê Hồng Nam phân tích thêm.

Dù vậy, thời gian qua Công an TP.HCM triệt phá nhiều vụ án lừa đảo, liên quan đến người nước ngoài như Ukraine, Indonesia, Malaysia, Trung Quốc.

Nêu giải pháp, trung tướng Nam cho rằng, cần phải cung cấp kiến thức cho người dân về các hành vi phạm tội để họ nhận biết, nhận diện kịp thời, có kỹ năng tự bảo vệ mình. Nếu đến khi bị lừa đảo rồi mới đi trình báo thì sẽ chạy sau tội phạm.

Sắp tới, Công an TP.HCM ra mắt app (ứng dụng trên thiết bị thông minh) an ninh trật tự, người dân có thể cài đặt để nắm bắt thông tin, kiến thức nhận diện hành vi, thủ đoạn tội phạm lợi dụng thông tin lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. App này cũng sẽ tích hợp app 114 để trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân.

Về công tác phòng cháy chữa cháy, Giám đốc Công an TP.HCM thông tin, ngành đã có nhiều giải pháp, kế hoạch triển khai nhưng tình hình cháy vẫn diễn biến phức tạp, chủ yếu ở nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh.

Trung tướng Lê Hồng Nam cho biết thêm, ngày mai, Công an TP.HCM ra mắt trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy, đào tạo miễn phí. Người dân tới học không chỉ được trang bị kiến thức cho cá nhân mà còn kiến thức chung cho cả hộ gia đình. "Như khi xảy ra vụ cháy, gia đình thống nhất với nhau kế hoạch, đường thoát hiểm như thế nào và ai sẽ làm gì, làm việc như thế nào", trung tướng Nam nói.

Nếu thành công, Công an TP.HCM sẽ báo cáo Thành ủy TP.HCM chỉ đạo các quận, huyện thành lập trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy cho người dân, tổ chức vào ngày cuối tuần và hoàn toàn miễn phí.