Tổ công tác của Công an TP.HCM vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tiếp nhận 47 công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất về nước tại Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Đây là đợt tiếp nhận công dân bị trục xuất có số lượng đông nhất từ đầu năm 2026 đến nay, phản ánh xu hướng siết chặt chính sách nhập cư và xử lý nghiêm vi phạm cư trú của phía Mỹ.

Công an TP.HCM tiếp nhận 47 công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất về nước ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08) Công an TP.HCM, phần lớn các trường hợp này từng cư trú tại TP.HCM trước khi xuất cảnh và đã có hành vi vi phạm pháp luật tại nước sở tại.

Sau khi cơ quan chức năng của Mỹ hoàn tất thủ tục pháp lý, số công dân này được bàn giao cho phía Việt Nam theo các thỏa thuận hợp tác song phương.

Quy trình tiếp nhận diễn ra chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện đúng chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước.

Đối với những trường hợp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc chưa tìm được người thân bảo lãnh, Công an TP.HCM phối hợp cùng Sở Y tế và chính quyền địa phương đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội để chăm sóc tạm thời. Việc này khẳng định tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau", tạo nền tảng để những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng.

Quy trình tiếp nhận diễn ra chặt chẽ, đúng quy định pháp luật ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cơ quan công an cũng kêu gọi dư luận và cộng đồng mạng có cái nhìn cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ những công dân trở về sớm xóa bỏ tự ti, để ổn định cuộc sống ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua sự việc, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi ra nước ngoài học tập, lao động hay định cư cần tìm hiểu kỹ và chấp hành nghiêm pháp luật nước sở tại. Tuyệt đối không tham gia xuất nhập cảnh trái phép, cư trú, lao động bất hợp pháp hoặc sử dụng giấy tờ giả. Các hành vi vi phạm không chỉ khiến cá nhân bị bắt giữ, trục xuất, cấm nhập cảnh dài hạn mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh cộng đồng người Việt Nam trên trường quốc tế.

Cơ quan công an cũng kêu gọi dư luận và cộng đồng mạng có cái nhìn cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ những công dân trở về sớm xóa bỏ tự ti, ổn định cuộc sống.