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Thời sự

Trục xuất 76 công dân Trung Quốc vi phạm pháp luật

Hoàng Huy - Trần Kha
Ngày 27.7, Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thực hiện trục xuất 76 công dân Trung Quốc vi phạm pháp luật Việt Nam, bàn giao cho phía Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn).

Theo đó, ngày 24.7, lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục trục xuất 76 công dân Trung Quốc vi phạm pháp luật Việt Nam và bàn giao an toàn cho phía cơ quan chức năng Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn).

TP.HCM phối hợp trục xuất 76 công dân Trung Quốc vi phạm pháp luật - Ảnh 1.

Các công dân Trung Quốc vi phạm pháp luật Việt Nam bị trục xuất

ẢNH: LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Đợt bàn giao do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và các phòng nghiệp vụ liên quan thuộc Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp Cục Đối ngoại (Bộ Công an), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn và Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thực hiện.

Trước đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM đã tham mưu Ban giám đốc Công an TP.HCM triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Đáng chú ý là việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật xuất nhập cảnh; ứng dụng phần mềm quản lý người nước ngoài; đồng thời là 1 trong 3 địa phương thí điểm quy trình quản lý người nước ngoài để tổng kết thực tiễn, đề xuất ban hành quy trình thống nhất trên toàn quốc.

TP.HCM phối hợp trục xuất 76 công dân Trung Quốc vi phạm pháp luật - Ảnh 2.

Công an TP.HCM vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thực hiện trục xuất 76 công dân Trung Quốc vi phạm pháp luật Việt Nam, bàn giao cho phía Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

ẢNH: LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Công an TP.HCM cũng tham mưu và mở đợt cao điểm tổng rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, phân loại và xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam.

Việc phối hợp trao trả, trục xuất người vi phạm không chỉ thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, tinh thần nhân đạo của Nhà nước Việt Nam mà còn khẳng định sự hợp tác quốc tế, tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc trong công tác quản lý biên giới, bảo hộ công dân và đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật.

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Trục xuất Đồn biên phòng Xuất nhập cảnh người nước ngoài vi phạm pháp luật

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