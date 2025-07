Công an TP.HCM: Tiếp tục tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm

Ngày 17.7, Đảng ủy Công an TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025. Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an TP.HCM chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Dự hội nghị có các Phó giám đốc Công an TP.HCM: đại tá Trần Hồng Minh và đại tá Trần Thanh Hiển; ông Huỳnh Khắc Điệp, Phó trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Công an TP.HCM đã lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm và sự kiện quan trọng trên địa bàn TP.HCM. Các đơn vị đã chủ động triển khai nhiều biện pháp đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, không để phát sinh "điểm nóng" phức tạp.

Tình hình trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm so với liền kề, tỷ lệ khám phá án đạt cao 85,88%. Tình hình tai nạn giao thông được kéo giảm, không xảy ra ùn tắc giao thông. Tình hình cháy đã được kiềm chế, kéo giảm số vụ cháy xảy ra so với cùng kỳ.

Nâng cao hiệu quả xử lý tin báo, tội phạm của công an cấp xã

Về công tác xây dựng Đảng, 6 tháng qua, Đảng ủy Công an TP.HCM tăng cường lãnh đạo chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác kiện toàn, bổ sung cấp ủy các cấp được thực hiện đúng quy định, kết nạp 108 đảng viên mới, công nhận 72 đảng viên chính thức, giới thiệu sinh hoạt Đảng 9.735 trường hợp.

Đại tá Trần Thanh Hiển trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận quyết định chỉ định nhân sự cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Đảng ủy Công an TP.HCM lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 100% việc tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở và chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025 - 2030. Công tác cán bộ phục vụ mô hình tổ chức bộ máy mới và việc tiếp nhận 4 chức năng từ các sở, ngành được duy trì thống nhất, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thiếu tướng Tạ Văn Đẹp đề nghị trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị thuộc Công an TP.HCM tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp yêu cầu phải nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu cho Bộ Công an và lãnh đạo TP.HCM các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự.

Đồng thời, tiếp tục tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác của công an cấp xã.