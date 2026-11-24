Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM đang thụ lý xác minh vụ án "mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy" phát hiện ngày 12.10.2025 tại phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM do Đặng Song Thương cùng đồng phạm thực hiện.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã tạm giữ 3 xe máy liên quan và đang thông báo tìm chủ sở hữu.

Công an TP.HCM tìm chủ sở hữu 3 xe máy có các biển số như trong hình ẢNH MINH HỌA: AI

Cụ thể, đặc điểm của 3 phương tiện tạm giữ gồm: Xe máy biển số 94K1 - 197.87, nhãn hiệu Suzuki Axelo, số máy: F4CB-115900, số khung: RLSBF4510E0115891.

Xe máy biển số 60B8 - 068.22, nhãn hiệu Click, số máy: JF18E0285850, số khung: RLHJF1806AY830806.

Xe máy biển số 61N7 - 3874, nhãn hiệu Guida, số máy: VTTJL1P52FMH049123, số khung: RRKWCHXUM5X049123.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng PC04 Công an TP.HCM đề nghị ai là chủ sở hữu các xe máy có đặc điểm nêu trên nhanh chóng liên hệ đơn vị để làm việc và giải quyết theo quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ cán bộ điều tra Trần Xuân Thủy, Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM (địa chỉ: số 993 Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng, TP.HCM; số điện thoại: 0909.379468).