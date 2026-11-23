Ngày 23.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đơn vị đang thụ lý xác minh nguồn tin về vụ "chết người chưa rõ nguyên nhân" và thông báo tìm tung tích nam giới tử vong được người dân phát hiện vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26.10 tại khu vực đối diện số 82 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang xác minh, tìm tung tích nam giới tử vong chưa rõ nguyên nhân ẢNH MINH HỌA: AI

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, nạn nhân là nam giới chưa rõ lai lịch, có đặc điểm nhận dạng cao khoảng 1,66 m. Thời điểm được phát hiện, nạn nhân mặc áo thun ngắn tay màu xanh có 3 sọc trắng ở hai vai, quần dài màu xanh, quần lót nam màu đen và đeo một chiếc đồng hồ màu đen ở cổ tay trái.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị ai là người thân hoặc biết thông tin liên quan đến nạn nhân có đặc điểm nhận dạng nêu trên, vui lòng liên hệ điều tra viên Nguyễn Thành Trung (Đội 3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM) tại địa chỉ số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM hoặc qua số điện thoại 0984.634.391 để phối hợp giải quyết.