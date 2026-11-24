Ngày 23.11, cơ quan chức năng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM đang thụ lý xác minh vụ án mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ án này được phát hiện vào ngày 12.8.2025 tại khu phố Bình Đường 2, phường Dĩ An (TP.HCM), do bị can Đinh Xuân Dương cùng đồng phạm thực hiện.

Công an TP.HCM thông báo tìm chủ sở hữu của chiếc xe máy liên quan vụ án ma túy ẢNH MINH HỌA (AI)

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã tạm giữ tang vật là 1 xe máy nhãn hiệu Yamaha, kiểu dáng Exciter, mang biển kiểm soát 86B8 - 286.29. Phương tiện có số máy G3D4E236726 và số khung RLCUG0610GY223834.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định, Phòng PC04 Công an TP.HCM thông báo ai là chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe máy có đặc điểm nêu trên nhanh chóng đến cơ quan công an để làm việc.

Người dân có thông tin liên quan vui lòng liên hệ cán bộ điều tra Trần Xuân Thủy, Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM (địa chỉ: số 993 Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng, TP.HCM; số điện thoại: 0909.379.468).