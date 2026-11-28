Ngày 28.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án hình sự cướp giật tài sản xảy ra từ ngày 21.7 - 24.7.2026 tại khu vực lề đường Nguyễn Văn Linh (thuộc xã Bình Chánh và phường Bình Đông, TP.HCM) và phát thông báo tìm chủ xe máy có liên quan.

Ảnh minh họa ẢNH MINH HỌA (AI)

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ 1 xe máy biển số 67K5 - 2096, số máy VTMJL152FMH002842, số khung VTMWCH023CK004209. Theo thông tin đăng ký, chủ xe là ông Lê Thành Ngân (ở Bình Thới 3, Bình Khánh, Long Xuyên, nay là phường Bình Đức, tỉnh An Giang). Phương tiện này do bị can Nguyễn Hoàng Huy (15 tuổi, phường Bình Đông, TP.HCM) điều khiển để thực hiện hành vi phạm tội.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị ai là chủ sở hữu hợp pháp của xe máy biển số 67K5-2096 nhanh chóng liên hệ đại úy Nguyễn Thành Trung, điều tra viên Đội 3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (địa chỉ: số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM; số điện thoại: 0984.634.391) để giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có người đến liên hệ giải quyết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM sẽ xử lý tang vật nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.