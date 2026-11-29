Ngày 28.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra trên đường Quản Trọng Linh, đồng thời phát thông báo tìm nhân chứng biết sự việc để phục vụ công tác làm rõ.

Ảnh minh họa ẢNH MINH HỌA (AI)

Theo thông tin ban đầu, lúc 1 giờ 15 phút ngày 31.10, xe tải biển số 60C - 556.51 do tài xế Đàm Tiến Vũ (33 tuổi, ở phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) điều khiển lưu thông trên đường Quản Trọng Linh (có 3 làn đường, xe lưu thông ở làn giữa), theo hướng từ chợ Bình Điền về đường Nguyễn Văn Linh.

Khi xe tải đến trước số 7 Quản Trọng Linh (phường Bình Đông, TP.HCM) thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 59L2 - 648.20 do anh Mã Bụ (29 tuổi, ở xã Tân Nhựt, TP.HCM) điều khiển, đang lưu thông ở phía bên phải cùng chiều.

Hậu quả, anh Mã Bụ tử vong tại chỗ, xe máy biển số 59L2-648.20 hư hỏng nhẹ.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị ai là người làm chứng hoặc biết thông tin về vụ tai nạn giao thông trên liên hệ đại úy Nguyễn Thành Trung, điều tra viên Đội 3 - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (địa chỉ số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM; số điện thoại: 0984.634.391) để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết.