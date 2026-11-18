Ngày 18.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phát thông báo tìm người làm chứng, người biết việc liên quan vụ việc có dấu hiệu của tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và "xâm phạm thi thể".

Vụ việc xảy ra khoảng 5 giờ 25 ngày 9.11 trên tuyến đường ven biển, đoạn qua xóm Tiền Tiến, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An.

Như Thanh Niên đã thông tin, rạng sáng ngày 9.11, anh H.X.Q (18 tuổi, ngụ P.Quỳnh Mai, Nghệ An) trên đường vào trường cao đẳng nghề ở P.Vinh Phú, Nghệ An để học thì bị mất liên lạc. Gia đình sau đó nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm nhưng không có kết quả nên đã trình báo công an.

Người dân theo dõi việc tìm kiếm nạn nhân Q. ẢNH: QUÂN DŨNG

Kết quả xác minh ban đầu của công an cho biết Q. đi xe máy cùng với người bạn N.H.Q.T (19 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Theo trình bày của T., khi T. đang chở Q. chạy xe máy trên đường ven biển để vào trường thì xảy ra tai nạn, Q. bị thương và bất tỉnh.

Do đường vắng, không thể liên hệ nhờ người hỗ trợ, T. vừa ôm bạn vừa điều khiển xe máy đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến cầu Lạch Vạn, đoạn qua xã Diễn Châu, T. phát hiện Q. đã ngừng thở nên hoảng loạn và thả bạn xuống sông.

Từ lời khai của T., lực lượng chức năng và đội tìm kiếm tình nguyện đã tổ chức tìm kiếm và 2 ngày sau đã tìm thấy thi thể Q. dưới sông, gần chân cầu Lạch Vạn.



