Công an TP.HCM tìm thân nhân thi thể nam giới dưới chân cầu Bình Phước 2

Ngày 23.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM cho biết đang xác minh nhân thân, lai lịch một thi thể nam giới dưới chân cầu Bình Phước 2 được người dân phát hiện trước đó một ngày.

Công an TP.HCM tìm thân nhân thi thể nam giới được người dân phát hiện dưới chân cầu Bình Phước 2 ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 22.9, người dân địa phương phát hiện một thi thể đang trôi dạt vào bờ sông Sài Gòn, đoạn ngay khu vực chân cầu Bình Phước 2 (thuộc địa bàn phường Hiệp Bình, TP.HCM). Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

Qua khám nghiệm ban đầu, nạn nhân được xác định là nam giới, độ tuổi khoảng trên 30, đầu hói một phần. Khi được phát hiện, nạn nhân mặc quần dài vải thun màu đen và áo thun cộc tay màu đen. Trên áo có in dòng chữ "KANGGOL & RB", bên phần tay áo phải có in hình biểu tượng chuột túi (kangaroo).

Hiện nguyên nhân tử vong cũng như danh tính nạn nhân vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo ai là thân nhân hoặc có thông tin liên quan đến người có đặc điểm nhận dạng nêu trên, xin liên hệ điều tra viên Trần Huy Bình (thuộc Đội điều tra - thụ lý án, Phòng PC01) qua số điện thoại: 0907.744.794 để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.