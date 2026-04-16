Công an TP.HCM triệt phá đường dây thuốc chữa bệnh giả 'đội lốt' thuốc ngoại

Liên quan đến vụ án sản xuất thuốc giả vừa bị triệt phá, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Thái Chánh Kiên, Mã Du Thái và Văn Tất Khang (cùng ở TP.HCM) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Lộ diện từ chuyến hàng nghi vấn trên phố

Trước đó, vào cuối tháng 3.2026, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM trong lúc tuần tra đã phát hiện đối tượng vận chuyển hàng hóa có biểu hiện nghi vấn lưu thông trên đường Âu Cơ nên tiến hành dừng xe, kiểm tra hành chính.

Những người liên quan đến đường dây sản xuất thuốc giả bị công an bắt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Từ lời khai của đối tượng này, các mũi trinh sát đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, qua đó triệt phá cơ sở sản xuất thuốc giả đang hoạt động tinh vi. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 4.000 hộp thuốc thành phẩm, khoảng 790 kg viên nén, viên nang cùng số lượng lớn bao bì, tem nhãn và máy móc phục vụ việc đóng gói, sản xuất.

Thủ đoạn phù phép thuốc đông y thành thuốc ngoại

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2021, đối tượng Thái Chánh Kiên đã bắt đầu tổ chức sản xuất thuốc đông y không phép. Đến cuối năm 2024, để thu lợi bất chính cao hơn, Kiên chuyển sang sản xuất thuốc giả bằng cách in nhãn mác giả mạo nguồn gốc nước ngoài để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Công an triệt phá cơ sở sản xuất thuốc giả đang hoạt động tinh vi ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cơ quan công an xác định Thái Chánh Kiên giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp điều hành toàn bộ đường dây. Hai đối tượng Mã Du Thái và Văn Tất Khang đóng vai trò giúp sức đắc lực trong khâu thiết kế và in ấn bao bì giả.

Đáng chú ý, kết quả giám định cho thấy một số sản phẩm thuốc giả có trộn hoạt chất Paracetamol, tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng nếu sử dụng không đúng liều lượng hoặc sai chỉ định.

Vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét nguồn nguyên liệu đầu vào cũng như hệ thống tiêu thụ của đường dây này để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.