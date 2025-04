Công an TP.HCM triệt xóa băng nhóm bảo kê ở chợ Bình Tây thế nào?

Ngày 17.4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết, sau thời gian đấu tranh theo dõi, đơn vị đã triệt xóa băng nhóm bảo kê chợ Bình Tây và bắt giữ các bị can.

Bị can Nguyễn Nguyên Phương ẢNH: CACC

Theo đó, PC02 Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với các bị can gồm: Nguyễn Nguyên Phương (48 tuổi, biệt danh Phương mặt quỷ, có tiền án về tội giết người, cưỡng đoạt tài sản), Nguyễn Nguyên Vũ (50 tuổi, anh ruột Phương), Lê Hoàng Phát (38 tuổi), Võ Quý Đạt (29 tuổi), Võ Quý Thành (25 tuổi) và Hứa Văn Phú (36 tuổi) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Đồng thời củng cố hồ sơ xử lý với Nguyễn Quang Vinh, Giảng Minh Phúc, Võ Minh Quốc, Lưu Luân, Đinh Cao Hiển Vinh, Nguyễn Anh Kiệt, Tiêu Quốc Dũng, Nguyễn Lâm Minh Đăng và Nguyễn Hồng Vũ (đang cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện Bố Lá).

Tại cơ quan công an, Nguyễn Nguyên Phương khai nhận đã chỉ đạo Nguyễn Hồng Vũ gặp các tiểu thương ở chợ Bình Tây yêu cầu các tiểu thương và bạn hàng khi giao hàng tại cổng số 7, 8, 9 buộc phải thuê Đội vận chuyển hàng hóa chợ Bình Tây cổng 7, 8, 9 do Phương quản lý bốc xếp hàng.

Giá tiền do Phương quy định là 3.000 đồng với gói hàng dưới 10 kg, 5.000 đồng với gói hàng trên 10 kg và 7.000 đồng với gói hàng trên 30 kg.

Theo đó, số tiền này cuối ngày sẽ chia đều cho các thành viên trong đội bao gồm Phương, Hồng Vũ và Nguyên Vũ. Nếu tiểu thương và bạn hàng muốn tự bốc xếp, giao nhận hàng thì đóng tiền cho Phương hằng tháng, 6 tháng hoặc 1 năm.

Số tiền thu được của tiểu thương, Phương, Hồng Vũ chia nhau và trích cho các thành viên trong đội bốc xếp nhưng không thường xuyên, cố định.

Không thuê băng nhóm bốc xếp hàng hóa thì bị đe dọa, chửi bới

Còn đối với những tiểu thương và bạn hàng không đồng ý để đội của Phương bốc xếp hàng thì chúng sẽ đe dọa, chửi bới, gây áp lực, ngăn cản, không cho xuống hàng, buộc tiểu thương, bạn hàng phải chọn 1 trong 2 hình thức trên hoặc không được giao hàng tại cổng 7, 8, 9.

Tại cơ quan công an, Phương cũng thừa nhận có đe dọa, bắt ép một số tiểu thương phải đưa tiền bốc xếp mỗi tháng với số tiền do Phương đặt ra nhưng không thực hiện việc bốc xếp hàng cho họ. Tổng số tiền Phương thu lợi hơn 125 triệu đồng.

Đối với Nguyễn Nguyên Vũ (anh của Phương), PC02 xác định, Vũ được Ban quản lý chợ Bình Tây và nghiệp đoàn bốc xếp của chợ phân công phụ trách, quản lý đội bốc xếp hàng hóa nhang đèn ở khu vực Phan Văn Khỏe, chợ Bình Tây (sau này là Đội vận chuyển hàng hóa cổng 7, 8, 9 Phan Văn Khỏe - Lê Tấn Kế) từ năm 2009.

Bị can Nguyễn Nguyên Vũ ẢNH: CACC

Đến năm 2019, Vũ giao lại cho em ruột là Nguyễn Nguyên Phương quản lý. Đầu tháng 2.2025, Phương giao lại cho Vũ quản lý.

Sau khi quản lý lại, Vũ thực hiện theo cách của Phương là thu tiền hằng tháng của các tiểu thương và bạn hàng. Rồi phân công nhân viên phụ trách thu tiền ở các cổng.

Chưa hết, Vũ còn duy trì việc bốc xếp hàng hóa và thu tiền theo lượt bốc xếp rồi cuối ngày chia cho các thành viên trong đội bốc xếp như thời Phương quản lý.

Tiền thu được hằng ngày chia thành 18 phần cho những người trong đội. Riêng tiền thu theo tháng, Vũ không chia cho ai.

Nhận tiền bảo kê mỗi tháng từ các chủ hàng

Công an xác định, từ đầu tháng 2.2025 đến nay, thông qua đàn em Vũ thu được 11,9 triệu đồng tiền bốc xếp đóng theo tháng của các tiểu thương khác trong chợ.

Nghi phạm Đạt cũng khai nhận, việc nhận tiền từ các chủ hàng mỗi tháng là tiền bảo kê mà họ buộc phải đưa cho Vũ để được giao, nhận hàng và phải tự bốc xếp hàng chứ đội của Vũ không thực hiện việc bốc xếp hàng.

Qua test nhanh nhóm bị bắt giữ, nghi phạm Võ Quý Đạt dương tính với chất ma túy. Từ manh mối này, PC02 điều tra mở rộng, bắt giữ 10 nghi phạm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ tổng 2,2909 gram ma túy loại Ketamine.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đang củng cố tài liệu để xử các đối tượng liên quan đến băng nhóm bảo kê ở chợ Bình Tây nói trên.