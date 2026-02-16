Công an TP.HCM truy xét thần tốc, bắt kẻ cắt khóa trộm 51 điện thoại

Ngày 16.2, Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Thông Tây Hội (quận Gò Vấp cũ) đang củng cố hồ sơ, xử lý Lê Trần Đức Anh (28 tuổi) về hành vi trộm cắp tài sản.

Dựng lại hiện trường nghi phạm đột nhập cửa hàng ẢNH: CACC

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 14.2, Công an phường Thông Tây Hội nhận trình báo của anh V.V.C (46 tuổi) về việc cửa hàng điện thoại di động tại đường Lê Văn Thọ bị kẻ gian cắt khóa đột nhập, lấy trộm 51 điện thoại di động các loại và nhiều tài sản giá trị khác. Tổng giá trị tài sản ban đầu ước tính hơn 100 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Thông Tây Hội đã khẩn trương rà soát các đối tượng nghi vấn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ tổ chức truy xét đối tượng gây án.

Sau hơn 3 giờ tích cực xác minh, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ nghi phạm Lê Trần Đức Anh khi đang lẩn trốn tại một khách sạn trên quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh); đồng thời thu giữ tang vật vụ án.

Tại cơ quan công an, Lê Trần Đức Anh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Qua xác minh, đối tượng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đức Anh thường xuyên nghiên cứu trên mạng xã hội để tìm các khu vực có nhiều cửa hàng điện thoại, sau đó chuẩn bị kềm thủy lực, găng tay, khăn che mặt và lợi dụng đêm khuya vắng người để gây án. Trước khi thực hiện vụ trộm tại cửa hàng điện thoại trên, đối tượng đã tiếp cận một số cửa hàng khác nhưng không thực hiện được do khóa nhiều lớp.

Thực nghiệm hiện trường ẢNH: CACC

Việc nhanh chóng khám phá, bắt giữ đối tượng trộm chuyên nghiệp trong thời gian ngắn đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo sự yên tâm cho người dân, đặc biệt trong thời điểm sau tết khi nhiều cửa hàng, hộ kinh doanh còn đóng cửa hoặc hoạt động chưa ổn định.

Công an TP.HCM khuyến cáo và đề nghị các hộ kinh doanh và người dân nâng cao cảnh giác, không chủ quan trong công tác bảo vệ tài sản. Cửa hàng cần trang bị khóa chống cắt, khóa nhiều lớp, hệ thống camera giám sát, thiết bị báo động.

Khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn như đi lại quan sát nhiều lần vào ban đêm, mang theo dụng cụ cắt phá, người dân cần kịp thời thông báo cho công an địa phương để kiểm tra, xử lý. Sự chủ động của người dân cùng với tinh thần tấn công trấn áp tội phạm của lực lượng công an sẽ góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tài sản và cuộc sống bình yên trên địa bàn.