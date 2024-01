Công an TP.Huế nhận đỡ đầu con trai của phó công an phường hy sinh

Ngày 24.1, đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết ngoài những khoản kinh phí từ Bộ Công an, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế quyên góp hỗ trợ, chia sẻ với gia đình trung tá Trần Duy Hùng, Phó trưởng công an P.Thủy Vân (TP.Huế), Công an tỉnh đã giao Công an TP.Huế lên phương án nhận đỡ đầu con trai của trung tá Hùng đến năm cháu 18 tuổi.



Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, động viên con trai của trung tá Trần Duy Hùng TRẦN HỒNG

Cụ thể, Công an TP.Huế được giao thực hiện và thống nhất mỗi tháng chu cấp ít nhất 4 triệu đồng cho cháu Trần Duy Sơn (con trai trung tá Trần Duy Hùng) để trang trải cuộc sống. Trước mắt, Công an TP.Huế sẽ đỡ đầu cháu Sơn đến năm cháu 18 tuổi.

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều tối 12.1, trong quá trình làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm có biểu hiện gây rối, đại úy Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an P.Thủy Vân, đã bị Nguyễn Tấn Sang (25 tuổi, trú tại P.Thủy Vân) dùng dao đâm tử vong.

Đại úy Trần Duy Hùng có hoàn cảnh rất đặc biệt. Anh ra đi để lại mẹ già, anh trai bị bệnh hiểm nghèo, người vợ chưa có việc làm ổn định và con trai Trần Duy Sơn (11 tuổi).

Ngày 13.1, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ cho đại úy Trần Duy Hùng lên cấp bậc hàm trung tá.

Đồng thời, để chia sẻ đau thương, mất mát của gia đình trung tá Trần Duy Hùng, đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã trao 520 triệu đồng từ nguồn quyên góp, ủng hộ của cán bộ, chỉ huy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế. Quỹ phòng chống tội phạm T.Ư (Bộ Công an) cũng hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình trung tá Trần Duy Hùng.