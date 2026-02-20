Công an TP.Huế xuyên đêm tuần tra, giữ bình yên cho người dân trong dịp tết

Ngày 20.2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026), Công an TP.Huế cho biết trong những ngày qua đơn vị đã huy động cao độ lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm, đặc biệt là thực hiện chuyên đề về nồng độ cồn.



Đáng chú ý, trong dịp Tết Nguyên đán tình trạng người điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia còn diễn ra; một bộ phận thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, không đội mũ bảo hiểm, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Lực lượng CSGT TP.Huế thực hiện kiểm tra nồng độ cồn trong dịp Tết Nguyên đán 2026 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chỉ trong 6 ngày từ 14 - 19.2 (từ ngày 27 tháng chạp đến mùng 3 Tết Nguyên đán 2026), trên địa bàn TP.Huế đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông tại các tuyến đường liên thôn, liên xã làm 3 người tử vong. Thời điểm này, Công an TP.Huế cũng đã huy động cao độ lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm, đặc biệt là thực hiện chuyên đề về nồng độ cồn.

Phòng CSGT Công an TP.Huế chủ động xây dựng phương án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra lưu động kết hợp lập chốt kiểm soát, bảo đảm tuần lưu khép kín địa bàn.

Các tổ công tác được bố trí tại các tuyến liên thôn, liên xã trọng điểm, khu vực đông dân cư, địa bàn giáp ranh và những điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Hoạt động tuần tra được diễn ra xuyên suốt cả ngày lẫn đêm, nhất là vào khung giờ từ 18 giờ đến rạng sáng hôm sau.

Lực lượng chức năng tập trung xử lý mạnh các hành vi vi phạm như: vi phạm nồng độ cồn, chạy xe quá tốc độ, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển, điều khiển phương tiện độ chế...

Trong đó, chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn được triển khai quyết liệt tại các tuyến liên thôn, liên xã, nơi thường diễn ra các hoạt động liên hoan, gặp mặt đầu xuân. Lực lượng CSGT sử dụng đồng bộ các thiết bị kiểm tra nồng độ cồn, tăng cường kiểm tra đột xuất, linh hoạt thay đổi vị trí kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện vi phạm.

Trong 6 ngày nói trên, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện.

Trong 6 ngày dịp tết, Công an TP.Huế đã lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cùng với lực lượng CSGT, công an các xã, phường duy trì nghiêm các tổ tuần tra ban đêm, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Đối với tình trạng thanh thiếu niên vi phạm, lực lượng chức năng rà soát, mời làm việc, yêu cầu ký cam kết không tái phạm; kiên quyết tạm giữ phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật, buộc khôi phục nguyên trạng theo quy định.

Công an TP.Huế cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác chuyên đề, tăng cường kiểm tra vào khung giờ ban đêm, các ngày lễ, cuối tuần và tại các địa bàn giáp ranh; đồng thời phối hợp chính quyền địa phương rà soát, kiến nghị khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông nông thôn.